Silke Hirsch will sich als Gomadingens Bürgermeisterin bewerben

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMDINGEN. Damit hatten außerhalb des Gomadinger Rathauses die wenigsten gerechnet. Seit Mittwochmorgen steht fest, dass sich Kämmerin Silke Hirsch für die Nachfolge von Bürgermeister Klemens Betz, der nicht mehr antritt, bewerben wird. Die 47-Jährige arbeitet seit 24 Jahren als Leiterin des Finanzwesens in der Verwaltung. »Ich möchte frühzeitig mein Interesse an der Stelle der Bürgermeisterin bekunden, da ich davon überzeugt bin, dass eine solche Entscheidung nicht kurzfristig und aus einer Laune heraus erfolgen kann«, teilt sie in einem Schreiben mit. Sie sei bereits vonseiten des Gemeinderats als auch von den Mitarbeitenden im Rathaus zu diesem Schritt ermuntert worden.

Kämmerin Silke Hirsch möchte die Nachfolge von Bürgermeister Klemens Betz antreten. FOTO: LENK Kämmerin Silke Hirsch möchte die Nachfolge von Bürgermeister Klemens Betz antreten. FOTO: LENK

Bis Hirsch ihre Bewerbungsunterlagen offiziell im Rathaus abgeben kann, muss sie sich noch rund drei Monate gedulden. Am Dienstagabend hat der Gemeinderat festgelegt, die nächste Bürgermeisterwahl auf Sonntag, 26. April, zu terminieren. Die Stichwahl, sofern im ersten Wahlgang auf keinen Bewerber mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen entfällt, würde am Sonntag, 10. Mai, stattfinden.

Bewerbungsfrist ab 21. Februar

Die Stellenausschreibung im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg wird am 20. Februar veröffentlicht. Vom 21. Februar an können dann Silke Hirsch und andere Bewerber bis zum 30. März ihre Bewerbungsunterlagen im Rathaus abgeben.

Zum Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses wurde Amtsinhaber Betz gewählt, sein Stellvertreter ist Michael Simmendinger. Beisitzer sind die Gemeinderäte Ulrich Dewald und Thomas Pfeifle, ihre Stellvertreter Andreas Link und Bernd Strasser. Es gibt, wie in der Vergangenheit, drei Wahlbezirke: in Gomadingen im Rathaus, in Dapfen in der Ortsverwaltung und in Steingebronn im Feuerwehrgerätehaus. Außerdem richtet das Rathaus noch einen Briefwahlstimmbezirk ein.

Bürgermeister Betz’ vierte Amtszeit endet am 30. Juni 2026. Bevor der 66-Jährige in Gomadingen Rathauschef wurde, war er ebenfalls Kämmerer in der heute knapp 2.300 Einwohner zählenden Gemeinde. (GEA)