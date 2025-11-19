Gomadinger Blutspender geehrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN. »Sie sind Lebensretter der besonderen Art. Sie leisten etwas Wundersames.« Dieses Lob zollte Bürgermeister Klemens Betz den vier Mitbürgern, die in der jüngsten Ratssitzung für vielfaches Blutspenden ausgezeichnet wurden. Zusammen mit Marianne Jörg, stellvertretende Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Münsingen, ehrte er Gomadinger, die sich in den vergangenen Jahren Blut haben abzapfen lassen.

25 Mal mit dabei war bislang Tanja Knoll. Dafür gab es neben der Blutspender-Ehrennadel in Gold mit goldenem Lorbeerkranz eine Urkunde, eine Flasche Rotwein sowie zwei Freikarten fürs Sternberghallenbad von der Gemeinde und dem Deutschen Roten Kreuz. Jeweils zehn Mal spendeten Benjamin Hack, Larissa Kurz und Beate Tröster. Sie erhielten neben Urkunde und Anstecknadel ebenfalls je eine Weinflasche, »Rotwein zur Blutauffrischung« (Betz).

Marianne Jörg machte gleich noch Werbung für die nächste Blutspendeaktion in Gomadingen, die am Dienstag, 9. Juni, ab 14.30 Uhr in der Sternberghalle stattfinden wird. (lejo)