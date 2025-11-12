Nach 38 Jahren im Dienst: Ein Marbacher Pferdexperte geht in Ruhestand

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-MARBACH. Nach zwei Jahrzehnten beim Haupt- und Landgestüt Marbach und nach 38 Jahren im öffentlichen Dienst verabschiedete sich Oberamtsrat Karl-Heinz Vollmer in den wohlverdienten Ruhestand. »Mit seiner Expertise in den Bereichen Pferdefütterung, Pferdehaltung und Stallbau hat Herr Vollmer das Kompetenzzentrum von Beginn an maßgeblich geprägt und sich große Verdienste um die Weiterentwicklung der Pferdehaltung in Baden-Württemberg erworben«, sagte Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck bei der Übergabe der Urkunde. Sein Engagement und seine Fachkenntnis würden in der Branche in bester Erinnerung bleiben.

Hobby zum Beruf gemacht

Aus den Händen des Vorsitzenden Edwin Schuster erhielt Karl-Heinz Vollmer die goldene Ehrennadel des Pferdezuchtverbands Baden-Württemberg. Mit dieser Auszeichnung werden seine langjährigen Verdienste um die Pferdezucht im Land gewürdigt.

Vollmers berufliche Laufbahn begann er 1979 mit dem Studium der Landwirtschaft an der Fachhochschule Nürtingen, gefolgt von einem Praktikum in Offenhausen im Jahr 1980. Im Mai 1987 startete er beim Landwirtschaftsamt Nürtingen ins Berufsleben. Im Jahr 2005 wurde Vollmer an das Haupt- und Landgestüt Marbach versetzt, wo er im neu gegründeten Kompetenzzentrum Pferd Baden-Württemberg die Themen Pferdehaltung, Tierwohl und Zucht maßgeblich mitgestaltete.

Neben seiner Tätigkeit im Landesdienst engagierte sich Vollmer viele Jahre als Lehrbeauftragter an der Hochschule Nürtingen sowie an der Universität Hohenheim. Außerdem beteiligte er sich an Lehrgängen zur Meisterprüfung im Beruf Pferdewirt.

Bei seiner Verabschiedung sagte Vollmer: »Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht – und nun soll es wieder Hobby werden.« Schon früh lernte er – wie zuvor sein Vater – beim Reitverein Kirchheim unter Teck reiten und Warmblutpferde für den Turniersport auszubilden. Als Vater reitender Töchter ist er insbesondere dem Springsport eng verbunden.

Entwicklungen wiederholen sich

Während seiner Amtszeit erlebte er zahlreiche Veränderungen innerhalb der Landestierzuchtverwaltung und in der Pferdebranche. Rückblickend stellt er fest: »Viele Entwicklungen wiederholen sich etwa alle 20 Jahre, wie ein Kreislauf.« Gefragt nach seinem Rat an junge Menschen, empfahl er, stets offen zu bleiben und sachlich sowie objektiv zu handeln. Ehrlichkeit sei für ihn in der Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Menschen immer das Wichtigste gewesen.

Seine Nachfolgerin wird Johanna Manhart, die seit Anfang Oktober 2025 neu im Team des Kompetenzzentrums Pferd Baden-Württemberg ist. Ihr Studium der Pferdewirtschaft absolvierte sie ab 2017 an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, praktische Erfahrungen sammelte sie unter anderem im Praxissemester am Hippo- und Physiotherapiezentrum Wolfgang Fahr (HPZ Scharnhausen). Im Oktober 2021 wechselte sie in die Landesverwaltung und war im Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz im Fachbereich Tiergesundheit tätig. Nach vier Jahren kehrt sie nun mit großer Motivation in ihre »fachliche Heimat« zurück – zum Thema Pferd.

Dr. Carina Krumbiegel und Manfred Weber begrüßten ihre neue Kollegin und werden sie in den kommenden Monaten in die Aufgabenbereiche einführen. (eg)

www.gestuet-marbach.de