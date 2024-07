Schützen und Schätzchen beim Steinhilber Traktor-Oldtimer-Treffen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN-STEINHILBEN. Auch wenn witterungsbedingt zum vierten Traktor-Oldtimer-Treffen des Schützenvereins Steinhilben am Wochenende weniger weit gereiste Gäste gekommen waren, die lokalen und regionalen Fans der alten Schnauferl kamen am Sonntag in Scharen. Lagerfeuer und Public Viewing am Samstagabend, Erntebittgottesdienst mit Fahrzeugsegnung, Fahrzeugschau, Ehrenscheibenschießen und geselliges Beisammensein bei bester Bewirtung am Sonntag – dafür ist das Fest bekannt und dafür wird es geliebt.

Ökumenische Segnung: Gemeindereferentin Alena Wassmer und Pfarrer Ekkehard Roßbach segnen die Fahrzeuge und ihre Fahrer. Foto: Stefanie Häußler

In Vorbereitung auf ein mögliches Unwetter waren im Dorf viele Scheunen und Garagen freigeräumt worden, sodass bei Bedarf die wertvollen Oldtimer schnell in Sicherheit hätten gebracht werden können. Glücklicherweise war das trotz Wind und Regenschauern am Sonntagmittag nicht erforderlich.

»Ohne Traktor keine Ernte, ohne Ernte kein Traktor« stellten die katholische Gemeindereferentin Alena Wassmer und der evangelische Pfarrer Ekkehard Roßbach den ökumenischen Erntebittgottesdienst in thematischen Zusammenhang zum Fest. Das alttestamentarisch-prophetische »Pflüget ein Neues« legten sie aus: Es müsse endlich eine »Ethik des Genug!« geben, Wertschätzung den Landwirten gegenüber müsse wieder vor der Wertschöpfung kommen, und sie forderten ein Ende von »höher, schneller, weiter«.

Anschließend stiegen Roßbach und Wassmer in den Anhänger von Johann Hölz’ Traktor und ließen sich segnend durch die Reihen der Traktor-Oldtimer chauffieren. (GEA)