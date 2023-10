Neue Weichen für die Albbahn: Ersatzverkehr bis 22. Oktober eingerichtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN/GOMADINGEN. Die Strecke der Schwäbischen Alb-Bahn (SAB) Marbach–Münsingen ist bis voraussichtlich Sonntag, 22. Oktober, gesperrt. Unter anderem erneuert die Firma Geiger und Schüle aus Ulm im Auftrag der Erms-Neckar-Bahn AG (ENAG) derzeit die Schwellen an drei Weichen im Bahnhof Münsingen. Die alten Schwellen aus dem Jahr 1964 haben ihre Schuldigkeit getan, teilweise zerfielen diese beim Ausbauen unter den Baggerzähnen.

Angefangen wurde mit den Arbeiten an der Einfahrweiche aus Richtung Marbach. Später kommen dann die Weichen 3 und 17 an die Reihe. An der Weiche 18 wurden die Schwellen bereits vor längerer Zeit in Zugpausen gewechselt. Wegen der örtlichen Gegebenheiten können die Schwellen an den anderen Weichen nur mit einer Vollsperrung getauscht werden.

Alle Züge werden durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt, den Ersatzfahrplan findet man auf der Webseite der SAB. Die Dampf-Bummelzüge 71 bis 74 (»Vorspannfahren«) am Sonntag, 15. Oktober, sind nicht betroffen und fahren wie angekündigt ab beziehungsweise bis Münsingen. (eg)