Mehrere Geschäfte nach Gasaustritt in Münsingen geräumt

Ein Fahrzeug der Feuerwehr fährt an einem Einsatzort vor und wird vom Wehrführer eingewiesen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Gasgeruch hat am Mittwochnachmittag zum Einsatz der Rettungskräfte im Gewerbepark von Münsingen-Auingen geführt. Die Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Gewerbestraße hatte den Geruch gegen 17.45 Uhr bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten zu dem Gewerbekomplex ausrückte, stellte einen Gasaustritt aus einem dortigen Verteilerkasten fest.

Etwa 100 Menschen in Sicherheit gebracht

Daraufhin wurden die angrenzenden Läden sowie die Parkfläche vorsorglich geräumt und abgesperrt. Insgesamt mussten rund 100 Personen aus der Gefahrenzone gebracht werden. Auch der Rettungsdienst war mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort. Sie versorgten eine Frau ambulant.

Die Gaszufuhr wurde von Mitarbeitern eines örtlichen Energieversorgers abgestellt. Nach weiteren Überprüfungen der Feuerwehr konnte der abgesperrte und geräumte Bereich gegen 18.30 Uhr wieder freigegeben werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war es infolge eines technischen Defekts zum Austritt des Gases gekommen. (pol)