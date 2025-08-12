Was mit 3,5 Tonnen »Böttinger Marmor« aus dem alten Schulhaus passieren soll

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Dass sie steinreich seien, hören Braigs derzeit ziemlich oft. Auf ihrem Reichtum ausruhen kann sich die Familie trotzdem nicht. Ganz im Gegenteil. Denn das mit den Steinen ist ganz wörtlich gemeint - und es bereitet Edgar und Angelika Braig und ihren drei erwachsenen Söhnen einen Haufen Geschäft. Einer der Söhne, Matthäus, hat vor zweieinhalb Jahren schon das ehemalige Schulhaus in Böttingen gekauft, das der Künstler Fritz Genkinger in seinen letzten Lebensjahren als Atelierhaus nutzte. Und, ganz offenbar, auch als Lager - für Steine. Allein auf dem Dachboden - kein Witz - »haben wir dreieinhalb Tonnen Steine gefunden«, erzählt Edgar Braig. Auch der Keller war kaum zu betreten, so voll waren die Räume und selbst die Flure.

Woher die immense Sammelleidenschaft des 2017 verstorbenen Künstlers kam, bleibt ein Rätsel. Für Edgar Braig - selbst ein Künstlerkollege Genkingers - meint: »Das gehört einfach zum Lebenswerk.« Neben gewöhnlichen Kalksteinen findet sich im alten Schulhaus vor allem der ortstypische Böttinger Marmor, im hiesigen Steinbruch abgebaut und vor allem im 18. und 19. Jahrhundert hochbegehrt. Verbaut ist das dekorative Gestein, das streng genommen gar kein Marmor, sondern letztlich auch nur ein Kalkstein ist, unter anderem prominent im Neuen Schloss in Stuttgart. Sein besonderes Farbenspiel, das nicht nur fleischeslustige Älbler an Rauchfleisch erinnert, hat er gelösten Eisenverbindungen zu verdanken. In den 1960er-Jahren wurde der Abbau in Böttingen eingestellt, der Steinbruch selbst ist einsturzgefährdet und darf nicht betreten werden.

Steinriegel am literarischen Rundwanderweg

Fritz Genkinger jedenfalls dürfte der falsche Marmor gefallen haben. Er hat daraus Skulpturen geschaffen, die an die Venus vom Hohle Fels erinnern. Das wilde Farbspiel ist allerdings nicht jedermanns Sache, zumindest nicht unter Künstlern: Die Zeichnung des Gestein ist eher ungünstig, sie lässt die Konturen einer Skulptur verschwimmen, meint Edgar Braig, der mit einem Teil der Brocken trotzdem eigene Pläne hat: Im Albgut, dem ehemaligen Alten Lager, will er im kommenden Jahr eine Großskulptur bauen, »eine Hommage an Fritz Genkinger«, wie er sagt. Daneben gibt es aber auch ganz prosaische Projekte - schließlich geht es darum, so Braig, das viele Material »artgerecht« irgendwo unterzubringen. Denn eins ist klar: In den Keller oder auf den Dachboden eines Schulhauses gehören die Steine nicht.

Eine kirchliche Jugendgruppe aus dem Raum Stuttgart/Heidelberg hat einen Teil des steinernen Vermächtnisses von Fritz Genkinger für den Naturschutz verwendet. Foto: Marion Schrade

Ein Teil davon hat inzwischen schon einen guten Platz gefunden: Eine kirchliche Jugendgruppe aus dem Raum Stuttgart-Heidelberg, die im Ferienlager auf der Alb war, hat - unterstützt vom Bauhof der Stadt Münsingen - eine ordentliche Ladung vom Böttinger Schulhaus ins Gewann Könkenloh am alten Seeburger Weg transportiert. Aus den Steinen - überwiegend unspektakulärer Kalk, kein »Marmor«, damit die Brocken keine Füße kriegen - haben die 46 Jugendlichen einen Steinriegel aufgeschichtet. Dafür, dass die Elf- bis 14-Jährigen einen Tag ihrer Freizeit investiert haben, gab's ein großes Lob von den Vertretern der Stadt sowie Revierförsterin Corinna Löffler und Heinz Schmauder vom Bund Naturschutz Alb-Neckar (BNAN), die das Projekt mit ihrer Expertise begleitet haben. »Sie haben geschafft wie die Brunnenputzer«, zollt Schmauder den Jugendlichen seinen Respekt.

Eidechsen, Blindschleichen, Igel und andere Tiere sollen hier nun Unterschlupf und einen Platz an der Sonne finden. Die Lage ist perfekt, meint Revierförsterin Corinna Löffler. »Im Anschluss an den Magerrasen rundet es die Außengrenze des Naturschutzgebiets Kälberberg perfekt ab«, freut sich Löffler. »Das passt auch zu unserem Tourismuskonzept, das Natur erlebbar machen will«, fügt Bürgermeister Mike Münzing hinzu. Der Steinriegel liegt direkt an einem ausgeschilderten Rundwanderweg, der Hungerbergrunde, die über ihre landschaftlichen Reize auch Kultur zu bieten hat und damit wieder den Bogen zu Genkinger und seiner Kunst schlägt. Zum Wanderweg, der erst im Herbst vergangenen Jahres eröffnet wurde, gehören zehn Gedichte des Münsinger Künstlers und Spaziergangforschers Reinhard Krehl, die nicht nur zu lesen, sondern auch an Audiostationen zu hören sind. Die Gedichte handeln von der Landschaft - und eines davon auch vom Kalkstein der Alb. (GEA)