Radfahrerin verletzt sich bei Sturz in Münsingen schwer

MÜNSINGEN. Eine Radfahrerin ist bei einem Sturz am Donnerstagmorgen schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Mit ihrem Rad war die 75-Jährige kurz nach 7.45 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Auingen unterwegs, als sie vermutlich aus Unachtsamkeit einen Bordstein streifte und daraufhin auf die Fahrbahn fiel. Ihre schweren Sturzverletzungen wurden vor Ort erstversorgt, anschließend brachte sie der Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (pol)