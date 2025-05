Nach Vorfall in Bitz: Kreis Sigmaringen bittet um Rücksicht für Fledermäuse auf der Alb

Öffnung bereits im März, Hauptsaison beginnt im April

Nachdem die Fledermäuse in den Sonnenbühler Schauhöhlen fast alle ausgeschwärmt sind, werden die Sonnenbühler Tropfsteinwelten jetzt wieder für Besucher geöffnet. Das teilte die Gemeindeverwaltung mit. Zum Schutz der »Langschläfer« sind aber sowohl die Bären- als auch die Nebelhöhle im März nur an den Wochenenden von 11 bis 17 Uhr (letzter Einlass um 16.30 Uhr) geöffnet. Wer sich auf eigene Faust auf Entdeckungsreise in die Erdgeschichte aufmachen und in Eiszeitwelten eintauchen möchte, hat vielleicht Glück, den einen oder anderen der Winterschläfer zu entdecken. Ab April heißt es dann wieder täglich von 9 bis 17.30 Uhr (letzter Einlass um 17 Uhr) abtauchen, staunen und genießen. Denn nicht nur die Sonderführungen der Höhlenteams versprechen besondere Erlebnisse, auch das Jubiläumsprogramm anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Gemeinde Sonnenbühl lädt die Gäste zu besonderen Anlässen und zu besonderen Zeiten in die Sonnenbühler Tropfsteinwelten ein. Informationen gibt es auf der Homepage der Gemeinde oder telefonisch bei der Tourist-Info. (eg) www.sonnenbuehl- tourismus.de 07128 92518