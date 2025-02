Musik in der Münsinger Martinskirche

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Der Münsinger Kantor Stefan Lust hat ein umfangreiches Kirchenmusik-Programm für das Jahr 2025 vorgelegt. Hochkarätiger Auftakt der Reihe ist ein Konzert des Gruorn-Consorts am Samstag, 15. Februar, um 18 Uhr in der Martinskirche Münsingen. Es wird eröffnet mit der Triosonate G-Dur für Traversflöte, Violine und Generalbass von Johann Sebastian Bach. Darauf folgt die Arie »Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten« aus Bachs Johannespassion. Es schließt sich an die Sonate à la Maresienne von Marin Marais, der 1679 Sologambist der Königlichen Kammermusik wurde mit der Verpflichtung, dem König regelmäßig auf der Gambe vorzuspielen. Marais hinterließ ein riesiges kammermusikalisches Werk sowie zahlreiche Opern.

Bachs Johannespassion

Hauptwerk des Abends ist die Magnificat-Vertonung »Meine Seel erhebt den Herrn« von Georg Melchior Hoffmann, der zur Zeit Bachs als Organist und Musikdirektor an der Neukirche in Leipzig wirkte. Nach der Sonate für Traversflöte und Generalbass von Carl Philipp Emanuel Bach folgen einige Sätze aus einer Bach- Suite für Violoncello solo. Das Konzert endet mit der Arie »Süßer Blumen Ambraflocken« von Georg Friedrich Händel sowie dem Abendlied »Werde munter, mein Gemüte« in einem Satz von Johann Sebastian Bach. Es musizieren Ulrike Härter (Sopran), Elise Gastaldi (Traversflöte), Kathrin-Susanne Lust (Barockvioline), Ulrich Schneider (Barockvioloncello) und Stefan Lust (Orgel). Die Instrumentalisten spielen auf Nachbauten historischer Instrumente. Das Konzert wird am Sonntag, 16. Februar, um 17 Uhr in der Blasiuskirche in Kleinengstingen wiederholt. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.

Im Jahr 2020 musste die Aufführung der Johannespassion von Johann Sebastian Bach kurz vor dem Konzerttermin wegen der Corona-Lockdowns abgesagt werden. Nach fünf Jahren ist es nun so weit: Am Sonntag, 6. April, wird die Johannespassion um 19 Uhr in der Martinskirche erklingen. Es singen Ulrike Härter (Sopran), Christine Müller (Alt), Dennis Marr (Evangelist), Klaus-Dieter Kübler (Jesus) und Simon Amend (Bass). Des Weiteren sind Kantorei, Kammerchor und Orchester der Martinskirche Münsingen unter der Leitung von Stefan Lust dabei. Nummerierte Eintrittskarten sind ab Montag, 10. März, in der Buchhandlung Finkeria in Münsingen erhältlich.

Konzert in Gruorn

Anlässlich des Pfingsttreffens des Gruorner Komitees findet am Samstag, 7. Juni, das traditionelle Konzert in der Stephanuskirche Gruorn statt. Dieses Jahr wird ein Bläserchor unter der Leitung von Bezirksposaunenwart Peter Mayer das Konzert gestalten.

Vor den Sommerferien stehen am Samstag und Sonntag, 19. und 20. Juli, die Musicalaufführungen der Kinderchöre und des Jugendchors der Martinskirche Münsingen im Gemeindehaus in Münsingen an. Regina Hintzenstern führt in bewährter Weise Regie, die Gesamtleitung hat Kantor Stefan Lust.

Ein interessantes Orgelkonzert ausschließlich mit Werken von Komponistinnen wird am Sonntag, 28. September, die Organistin Clara Hahn (Stuttgart) gestalten. Sie war 2014 und 2015 Kirchenmusikpraktikantin in Münsingen, hat danach die kirchenmusikalische A-Prüfung absolviert und ist mittlerweile Zweite Organistin an der Stiftskirche in Stuttgart. Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft der Musikfreunde Münsingen statt.

Pop-Oratorium in der Stadthalle

Das Pop-Oratorium »Luther« von Dieter Falk und Matthias Kunze wird am Samstag, 22. November, in der Stadthalle in Reutlingen aufgeführt. Die Kirchenmusiker der Region haben sich zusammengetan, um mit ihren Popchören dieses ganz besondere überregionale Konzertereignis gemeinsam zu ermöglichen. Die Begleitung des Chors, der aus 200 Sängern bestehen wird, übernimmt das Orchester der Martinskirche Münsingen sowie eine Band. Die Gesamtleitung hat Pop-Bezirkskantor Johannes Weller (Metzingen), der seit 2023 für den Kirchenbezirk Bad Urach-Münsingen tätig ist. (eg)

