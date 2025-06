Millionenschaden nach Brand in Industriegebäude in Mehrstetten

Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten in einer metallverarbeitenden Firma in Mehrstetten.

Bitte aktivieren Sie Javascript

MEHRSTETTEN. Am Sonntagnachmittag ist es zum Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb in Mehrstetten gekommen. Gegen 14.20 Uhr teilten mehrere Anrufer bei der Rettungsleitstelle Reutlingen und dem Polizeipräsidium Reutlingen eine starke Rauchentwicklung in der Straße Untere Gasse mit. Beim Eintreffen der Rettungskräfte standen große Teile der Firmenhalle im Vollbrand, teilte die Polizei mit. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, welche mit 14 Fahrzeugen und 53 Einsatzkräften im Einsatz war, wurde das Gebäude sowie die darin befindlichen Maschinen zerstört.

An den Löscharbeiten beteiligt waren die Feuerwehren aus Mehrstetten, Münsingen, Bad Urach und Metzingen. Das DRK war mit acht Fahrzeugen mit dabei. Für die Dauer der Löscharbeiten, welche bis zum späten Nachmittag andauerten, musste die Bahnhofstraße im Bereich der Einsatzstelle vollgesperrt werden. Ein Mitarbeiter der Firma, der noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte auf das Brandgeschehen aufmerksam wurde, musste vom Rettungsdienst aufgrund leichter Rauchgasintoxikation versorgt werden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an, brandursächlich könnte möglicherweise ein technischer Defekt an der Photovoltaikanlage sein. Der Sachschaden am Gebäude wird auf circa eine Million Euro beziffert. Weiter dürfte an den Maschinen im Gebäudeinneren erheblicher Schaden über mehrere Millionen Euro entstanden sein. (pol/GEA)