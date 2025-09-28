Bahnübergang bei Rot überquert bei Mehrstetten: Kein Verletzter

Bitte aktivieren Sie Javascript

MEHRSTETTEN. Am Samstag, gegen 16 Uhr, ist es am Bahnübergang auf Höhe Mehrstetten zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 52-jähriger Lenker eines Sattelzuges befuhr die Bundesstraße 465 von Münsingen kommend in Richtung Bremelau und überquerte trotz Rotlicht den dortigen Bahnübergang. Die sich senkende Bahnschranke blieb am Anhänger des durchfahrenden Sattelzugs hängen, brach ab und fiel auf die Bahngleise.

Als der 53 Jahre alte Zugführer des später herannahenden Personenzuges bemerkte den auf den Schienen liegenden Schrankenbaum und leitete eine Starkbremsung ein. Dennoch kollidierte der Zug mit dem Schrankenbaum und schob diesen circa 60 Meter vor sich her. Dabei wurde der Schrankenbaum vollständig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 Euro. Sowohl am LKW, als auch am Schienenzug entstand kein Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Während der Unfallaufnahme musste der Schienenverkehr in diesem Teilbereich außer Betrieb gesetzt werden. Ein Notfallmanager sowie Bahntechniker waren ebenfalls vor Ort und reparierten die defekte Bahnschranke. Zu größeren Behinderungen des Straßenverkehrs kam es nicht. (pol)