Flächenbrand löst Feuerwehreinsatz in Mehrstetten aus

MEHRSTETTEN. Zu einem Flächenbrand in der Nähe des Skilifts an der Bötttinger Straße sind die Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag ausgerückt. Gegen 13.45 Uhr war der gemeinsamen Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst der Brand gemeldet worden. Die Feuerwehr, die daraufhin mit zwei Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften ausrückte, löschte die rund 300 Quadratmeter große Fläche. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (pol)