Brand von Geräteschuppen in Mehrstetten: 100.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

MEHRSTETTEN. Ein Geräteschuppen ist am frühen Montagmorgen in der Ulmer Straße in Mehrstetten in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Zeugin kurz vor vier Uhr gemeldet, dass der zum Lagern von Fahrzeugen und Werkzeugen genutzte Schuppen brennen würde. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen auf Wohnhäuser verhindert werden. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr mit einem Großaufgebot ausgerückt. Der Schaden dürfte sich einer ersten Schätzung nach auf über 100.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (pol)