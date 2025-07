Brand von Papiertonne und Plakaten in Mehrstetten - Verdacht auf Brandstiftung

Bitte aktivieren Sie Javascript

MEHRSTETTEN. Gleich zweimal mussten Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend zu Bränden in Mehrstetten ausrücken. Gegen 18.15 Uhr hatte der Inhalt einer Altpapiertonne am Marktplatz Feuer gefangen, berichtet die Polizei. Kurz vor 21 Uhr wurde der Brand mehrerer Plakate in einem Bushäuschen in der Bahnhofstraße gemeldet. In beiden Fällen löschte die Feuerwehr die Brände. Bis auf die Mülltonne und die Plakate entstand kein weiterer Sachschaden.

Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen und bittet Zeugen, die am Abend verdächtige Personen bemerkt oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 0738193640 zu melden. (pol)