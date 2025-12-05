Drei Verletzte bei Frontalunfall in der Nähe von Mehrstetten

Bitte aktivieren Sie Javascript

MEHRSTETTEN. Eine Kollision im Begegnungsverkehr hat am Donnerstagnachmittag zu mehreren Verletzten geführt. Kurz vor 16.30 Uhr war eine 24 Jahre alte Frau mit einem Renault Twingo auf der B 465 von Ehingen herkommend in Richtung Mehrstetten unterwegs. In einer Rechtskurve geriet sie mit ihrem Wagen aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort stieß der Renault frontal mit dem Ford Kuga einer 60-Jährigen zusammen. Anschließend kollidierte er noch mit den rechten Leitplanken. Der Ford blieb im Grünstreifen stehen.

Beim Unfall erlitten beide Frauen sowie ein 32-jähriger Mitfahrer im Renault ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in umliegende Kliniken. Den Blechschaden an den Autos, die abgeschleppt werden mussten, schätzt die Polizei auf circa 25.000 Euro. (pol)