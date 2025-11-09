Michael Schmidt ist der neue Bürgermeister Sonnenbühls

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Kein Vorgeschmack auf eine weitere Fusion in der Gemeindegeschichte: Aber mangels Musikkapellen haben die Sonnenbühler Posaunenchöre am Sonntagabend gemeinsame Sache gemacht und vor dem Rathaus in Undingen Position bezogen. Dazu auch noch die gut geölten Kehlen des Sonnenbühler Jubiläumschores. Und natürlich die vier Bewerber fürs Bürgermeisteramt, die dort gespannt auf das Ergebnis warteten, das Noch-Amtsinhaber Uwe Morgenstern verkündete. Musik gab's, Applaus auch. Und einen gerührten Michael Schmidt. Die anderen ihm unterlegenen Kandidaten haben gratuliert, dann aber den Rathausvorplatz schnell verlassen.

Der Wahlkampf war, seit ihn Michael Schmidt als erster Bewerber mit Bekanntgabe seiner Kandidatur am 11. Juli eröffnete, spannend. Nadine Carle zog zwei Wochen später nach, der ehemalige Bürgermeister Gerrit Elser warf seinen Hut zum mittlerweile dritten Mal bei einer Bürgermeisterwahl in Sonnenbühl in den Ring, und am letzten Bewerbungstag gab Alexander Gräff seine Bewerbung ab. Dass Letzterer keine Chance hatte, war mehr als klar, da brauchte es keines Blicks in die Glaskugel.

Vor dem Rathaus hatten sich Bürger und Gratulanten versammelt.Die Posaunenchöre spielten dem Wahlsieger ein Ständchen. Foto: Steffen Schanz Vor dem Rathaus hatten sich Bürger und Gratulanten versammelt.Die Posaunenchöre spielten dem Wahlsieger ein Ständchen. Foto: Steffen Schanz

Hellseherische Fähigkeiten hätte man sich gewünscht, um vorauszuahnen, wer von den anderen das Rennen gewinnt. Eine gute Figur haben alle drei ersten Bewerber auch zuletzt noch beim GEA-Wahlpodium am 29. Oktober gemacht und danach beim Wahlkampf-Endspurt. Jeder der drei mit Sachkenntnis und Sonnenbühl-Wissen ausgestatteten Kandidaten Schmidt, Elser und Carle haben Unterstützer, Fans und Wähler gefunden. Und dementsprechend waren die Prognosen vor dem 9. November: unentschieden.

»Alea iacta est, wir haben einen Bürgermeister«, heißt es also seit 18.45 Uhr, wenn auch nur knapp. 3.929 Wähler hatten zwischen 8 und 18 Uhr oder per Briefwahl ihr Kreuz hinter dem Namen von Schmidt gemacht. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,01 Prozent. Die Mitbewerber hatten keine Chance: Nadine Carle erhielt 10,35 Prozent der Stimmen, auf Gerrit Elser entfielen 13,75 Prozent, und nur 1,35 Prozent konnten sich Alexander Gräff als neuen Bürgermeister vorstellen. Hunderte Sonnenbühler, seine Alb-Bürgermeister-Kollegen und weitere Gäste feierten den neuen Schultes direkt nach der Stimmenauszählung vor seiner künftigen Wirkungsstätte. Er ist der vierte Bürgermeister in der Geschichte der vor 50 Jahren gegründeten Gemeinde Sonnenbühl. (GEA)