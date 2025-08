Münsinger Trauercafé: Neue Anlaufstelle für Angehörige nach Sterbefall

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die Trauer um einen verstorbenen Menschen kann für die Angehörigen eine schwere Last sein. Dann ist es wohltuend, sich nicht alleine zu wissen und einfühlsame Gesprächspartner zu finden. Einmal im Monat – immer am vierten Sonntag und zum ersten Mal am 27. Juli – möchte künftig das neue Trauercafé in der Begegnungsstätte »Karla 5« in Münsingen eine Anlaufstelle für Trauernde sein.

Neben dem Austausch steht dabei auch das zwanglose Beisammensein bei Kaffee und Kuchen im Mittelpunkt. Organisiert wird das Trauercafé von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden des Alb-Hospizes und der Ambulanten Hospiz- und Sitzwachengruppe Münsingen. Ermöglicht hat das Angebot die Münsinger Alb und Hospiz Stiftung. Es steht allen Interessierten offen, unabhängig von Alter und Konfession.

Schon seit einigen Jahren fehlt ein offenes Angebot für trauernde Menschen in Münsingen und Umgebung. Diese Lücke möchten die Mitarbeitenden des Hospizes und der Sitzwachengruppe füllen. Gemeinsam haben sie das neue Trauercafé ins Leben gerufen, das immer am vierten Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr geöffnet ist.

TRAUERCAFÉ Immer am vierten Sonntag im Monat von 15 bis 17 Uhr in der Begegnungsstätte »Karla 5« in Münsingen. Erstes Treffen ist am Sonntag, 27. Juli, der zweite Termin am Sonntag, 24. August. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Willkommen sind dort – ohne Anmeldung und ohne Verpflichtung – alle, die mit ihrer Trauer nicht allein sein wollen und den Kontakt zu Menschen in ähnlicher Lage suchen. Ein Organisationsteam mit einigen ausgebildeten Trauerbegleiterinnen und weiteren Helferinnen wird die Treffen gestalten und moderieren. Sie stehen jeweils unter einem bestimmten Thema, doch liegt der Schwerpunkt auf der Begegnung und dem Gespräch. Und wie in einem richtigen Café wird auf Spendenbasis natürlich auch Kaffee und Kuchen angeboten.

Die Begegnungsstätte »Karla 5« liegt, wie der Name schon sagt, in der Münsinger Karlstraße 5 (gegenüber der Volksbank). Parkplätze finden sich am Sonntag reichlich in den Nebenstraßen oder am nahegelegenen Rathaus. Zum Café führen einige Stufen, doch stehen Helfer bereit, um Besucher mit eingeschränkter Mobilität zu unterstützen.

Wer keine Möglichkeit hat, selbstständig in die Begegnungsstätte zu kommen, kann nach telefonischer Anmeldung ausnahmsweise auch abgeholt werden. Fragen zum Trauercafé beantworten die Mitarbeitenden des Alb-Hospizes gern auch telefonisch (Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr). (eb)

07381 93099 100