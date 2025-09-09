Wer wird Vogel des Jahres? Nabu ruft zur Online-Abstimmung auf

Alle fünf Kandidaten für die Wahl des Vogels des Jahres 2026 (im Uhrzeigersinn): das Rebhuhn, der Zwergtaucher, die Schleiereule, die Amsel und die Waldohreule. Günter Künkele – Kenner der Tier- und Pflanzenwelt auf der Alb – hat alle fünf Vogelarten schon vor der Kamera gehabt.

STUTTGART/ALB. Der Naturschutzbund (Nabu) und sein bayerischer Partner, der Landesbund für Vogel- und Naturschutz, haben die öffentliche Wahl zum Vogel des Jahres gestartet. Alle Menschen in Baden-Württemberg und bundesweit können zum sechsten Mal mitentscheiden, wer 2026 die Krone der Vogelwelt tragen soll. Im Rennen sind Amsel, Rebhuhn, Schleier- und Waldohreule sowie Zwergtaucher. Abgestimmt werden kann bis zum 9. Oktober, 11 Uhr, im virtuellen Wahllokal im Internet.

Wer also wird den Stimmenkönig des Jahres 2025 – den Hausrotschwanz (siehe Box) – ablösen? Von den fünf zur Wahl stehenden gefiederten Kandidaten als gefährdet eingestuft ist nur das Rebhuhn. Warum es auch die Amsel als hierzulande bekanntester Singvogel auf die Kandidatenliste geschafft hat – wer erinnert nicht das Kinderlied »Alle Vögel sind schon da« um »Amsel Drossel, Fink und Star« oder die »Vogelhochzeit«, in der die Amsel die »Braute« ist? – weiß unter anderem Günter Künkele aus Bad Urach-Hengen. Und auch über die weiteren Arten – Schleier- und Waldohreule sowie Zwergtaucher –, für die gevotet werden darf, hat der Buchautor, Naturfotograf, Ehrenvorsitzende des Bund Naturschutz Alb-Neckar (BNAN) und Kenner der Alb-Pflanzen- und Tierwelt noch einige Fakten mehr parat. Und natürlich hat er sie vor der Linse seiner Kamera gehabt.

Die Amsel

Ihr lateinischer Name lautet Turdus merula. Sie ist einer der bekanntesten Singvögel. Ihr melodisch-melancholischer Gesang ist weithin zu hören, wenn sie in einem hohen Baum oder auf dem Dachfirst singt. Damit es ihr gut geht, braucht sie naturnahe Gärten mit heimischen Sträuchern als Rückzugsort und Futterquelle. Städtische Grünflächen sollten extensiv gepflegt werden und überhaupt mehr Grün in die Städte gebracht werden. Der Wahlslogan der Amsel lautet darum: »Beeren statt Beton!« Sie ist derzeit nicht gefährdet. In den vergangenen Jahren machte ihr aber das tödliche Usutu-Virus zu schaffen, das sich in heißen Sommern unter der Amselpopulation ausbreitet. »So ergaben die Gartenvogelzählungen der letzten Jahre, dass die Bestände der begnadeten morgendlichen und abendlichen Sänger abgenommen haben. Mit ihrem Gesang von Warten wie Baumwipfeln, Hausdächern oder Leitungsmasten aus flöten die Amselmännchen mit ihrem gelben Schnabel ausdauernd und voller Inbrunst und markieren damit ihr Revier«, erklärt Günter Künkele. Einige Stadtamseln könnten kaum noch fliegen, Waldamseln seien noch nicht hospitalisiert. Manche Krankheiten würden als Kalamitäten wirken, das ist normal, aber je steriler Gärten und Flächen sind, umso weniger Nahrung und Deckung gibt es für die Amsel. Es fehlen strukturreiche, sich verästelnde Hecken – die Devise lautet Schlehe statt Thuja-Hecke –, sodass Elstern als Räuber kein leichtes Spiel haben, und im Herbst tun sich Amseln nicht nur an Würmern, sondern auch an Früchten und Beeren wie der Felsenbirne gütlich. Probleme verursachen auch Katzen.

Das Rebhuhn

Dieser Vogel ist ein in Baden-Württemberg besonders stark gefährdeter Kandidat – deshalb setzt sich der Nabu Baden-Württemberg mit einem Projekt für die Rückkehr ein. Um 1990 brach der Bestand des Bodenbrüters stark ein. Da der Hühnervogel, der lateinische Name lautet Perdix perdix, auf Wiesen, Feldern und Brachflächen lebt, ist er von der intensiven Landwirtschaft betroffen. Er leidet unter großflächigen Monokulturen, in denen es ihm an Verstecken und Futter mangelt. Mit dem Slogan »Für Felder voller Leben!« fordert das Rebhuhn eine naturverträgliche Landwirtschaft: mehr ökologischen Anbau und weniger Ackergift. 1991 war das Rebhuhn schon einmal Vogel des Jahres. »In der Gebietskulisse des Biosphärengebiets gibt es momentan keine aktuellen Nachweise«, sagt Künkele. Das Rebhuhn werde oft verwechselt mit der Wachtel, die auch schon rar geworden sei. Es braucht krautreiche Heckensäume, etwa Brombeeren, die sich am Boden schlingen, es lebt an Feldrändern und -säumen. Natürliche Feinde sind etwa Habicht & Co. Freilaufende Hunde seien stets eine Gefahr für Bodenbrüter und deren Küken, vor allen Dingen, wenn die Deckung fehlt. Deshalb sollten Herrchen und Frauchen auch auf Feldwegen ihre Vierbeiner angeleint lassen.

Die Schleiereule

Sie wohnt häufig in Kirchtürmen und alten Scheunen. Doch durch Sanierungen und Vergitterungen von Einfluglöchern – sogenannten Eulenlöchern – findet sie immer weniger Brutplätze. Etwa zwei- bis dreimal im Jahr brüten die Altvögel. Nur 500 bis 1.500 Paare sind es im Südwesten. »Gib mir dein Dach!«, ist darum ihr Slogan. Helfen kann man der Schleiereule durch spezielle Nistkästen, die sie gern annimmt. Viele Nabu-Gruppen im Südwesten unterstützen sie damit. Die nächtliche Jägerin mit ihrem auffälligen weißen Herzgesicht wird auch durch die intensive Landnutzung bedroht, bei der häufig Rodentizide, die Mäuse dezimieren sollen, eingesetzt werden. Wühl- und Spitzmäuse sind die Hauptnahrung der Schleiereule (Tyto alba). Auch die strengen Winter auf der Alb machen ihr zu schaffen. Früher hatte sie auf Druschböden in Tennen ihr Jagdrevier, in denen das Getreide Mäuse anlockte. Die nachtaktive Eulenart – ein Kulturfolger – ist trotz ihrer Nähe zum Menschen recht scheu. Zur Nahrungssuche fliegt sie grazil wenige Meter über dem Boden entlang.

Die Waldohreule

Sie brütet in weiten Teilen Baden-Württembergs mit etwa 3.000 Paaren. Sie sieht aus wie ein kleinerer, schlankerer Uhu, mit dem sie oft verwechselt werde. Ihre auffälligen »Ohren« sind keine, sondern Federpuschel ohne Hörfunktion. Die Wahlohreule (Asio otus) lebt gern in lichten Wäldern, jagt in strukturreichen Landschaften Wühl- und Spitzmäuse. Sie baut häufig nicht selbst ein Nest, sondern brütet in verlassenen Krähen- oder Greifvogelnestern und Reisighorsten. Und sie braucht alte Bäume, etwa im Wald, Park oder auf dem Friedhof. Bei der nächtlichen Jagd fliegt sie wie alle Eulenarten lautlos und ortet ihre Beute akustisch. Ihr Wahlslogan lautet: »Ohren auf, Vielfalt an!« Sie sei nicht leicht nachweisbar. In den Wäldern der Alb lebt sie, komme hier aber nicht häufig vor. Die Waldohreule sei eine sehr verschwiegene Art, während der Kauz ein lautes und deutliches Rufpotenzial habe, so Künkele. Zu beobachten sei sie, wenn die Dämmerung einsetzt: Sie bewegt sich im Suchflug über den Erdboden, lässt sich fallen, wenn sie eine Maus sieht, und greift zu. Leider werde sie häufig Verkehrsopfer.

Der Zwergtaucher

Er ist der kleinste heimische Taucher. Er ist so zart, dass man ihn auf den ersten Blick für ein Entenküken halten könnte. Er braucht natürliche, saubere Gewässer, bei zu vielen einfließenden Abwässern wandert er ab. Die Begradigung der Bäche und Flüsse und das Fehlen von Altarmen machen ihm das Überleben schwer. »Tauchen statt Trockenlegen!« ist sein Wahlslogan. Seine Tauchgänge dauern etwa 20 bis 40 Sekunden, danach ploppt er wie ein Korken an der Wasseroberfläche auf. Auch bei Gefahr taucht er ab. Der scheue Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) baut sein Nest meist schwimmend in der Uferzone, wo es zwischen Schilf und anderen Pflanzen gut versteckt ist. Zu Gesicht bekommt man ihn nur schwer, hören kann man ihn dagegen gut. An ungestörten Flussufern erklingt sein auffälliger Balztriller »bibibibibibibibi«. An der Großen Lauter oder an größeren Weihern im Biosphärengebiet ist er mit wenigen Exemplaren heimisch. Er ernährt sich von Insekten und deren Larven wie Stein- und Köcherfliege sowie kleineren Fischen. Außerdem frisst er Weich- und Krebstiere.

Der Mensch habe in den letzten 30 Jahren mehr Verluste in der Tier- und Pflanzenwelt verursacht als in den hundert davor, sagt Künkele. Die Wahl zum Vogel des Jahres habe die Funktion, die Menschen für wichtige Naturschutzthemen zu sensibilisieren. Und ein Umdenken zu bewirken: Lebensräume müssen geschützt werden, nicht nur in Naturparken und -schutzgebieten, die häufig als isolierte Inseln nicht miteinander verknüpft sind. Biodiversitätsschutz müsse ins alltägliche Handeln einfließen, bei der Bestellung landwirtschaftlich genutzter Äcker und Ausweisung von Baugebieten, die Flächen versiegeln. (GEA)

Hier geht's zur Abstimmung: www.vogeldesjahres.de