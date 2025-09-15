Ex-DSDS-Star bringt Menschen in Buttenhausen zum Singen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN-BUTTENHAUSEN. Manche kennen ihn vielleicht noch als Teilnehmer der Casting-Show »Deutschland sucht den Superstar«. Diese Zeiten sind längst vorbei, Fabio Lentini ist nicht mehr auf RTL, sondern im echten Leben angekommen. Er hat eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger gemacht, seine große Leidenschaft, die Musik, aber nie aufgegeben - und vor einigen Monaten doch noch zum Hauptberuf gemacht. Als Sänger und Gitarrist, solo und mit Band, spielt er in Kneipen genauso wie auf Hochzeiten oder Firmenfeiern.

Den Job bei der Bruderhaus-Diakonie in Buttenhausen hat er für sein Leben als freiberuflicher Musiker in Stuttgart zwar an den Nagel gehängt, aber doch nicht alle Brücken abgebrochen. Der 29-Jährige liebt Menschen, und er arbeitet gerne mit ihnen zusammen. Sarah Boger, die Kollegin vom Living Museum in Buttenhausen, war so jemand, den Fabio Lentini auch nach seiner Kündigung nie ganz vergessen hat - und umgekehrt war's genauso. So kam es, dass der Musiker und die Kunsttherapeutin ganz schnell eine gemeinsame Idee Gestalt werden ließen: »Singen für alle« heißt ihr Projekt, das am Freitag, 19. September, seine kleine Premiere feiert und von da an immer an den letzten beiden Freitagen im Monat einen festen Platz im Veranstaltungskalender des Living Museums hat.

Gelebte Gemeinschaft statt isolierte Outsider Art

Von 13 bis 15 Uhr sind alle eingeladen, die Freude am Singen haben - und alle heißt wirklich alle, betonen Fabio Lentini und Sarah Boger. Denn um richtige oder falsche, schöne oder schräge Töne geht's gar nicht, und um bierernste Probenarbeit mit dem Ziel, irgendwann ein Konzert zu geben, schon gar nicht. Das offene Singen soll vor allem eins: Spaß machen, und zwar in der Gemeinschaft. Mit dem Angebot wollen der Musiker und die Kunsttherapeutin nicht nur Menschen ansprechen, die in Buttenhausen oder in anderen Einrichtungen der Bruderhaus-Diakonie leben. Sondern auch alle anderen, die Lust auf Singen haben - und darauf, Berührungsängste und Barrieren abzubauen.

»Wir wollen hier keine klassische Outsider Art machen«, betont Sarah Boger. Sie hat sich vor Jahren schon dafür eingesetzt, dass das frühere Martha-Stäbler-Heim nicht abgerissen wurde, sondern sich zum Living Museum wandeln durfte. Aus dem ehemaligen Pflegeheim ist ein Kunsthaus geworden - ein Museum, das wirklich lebt: Die großen Räume und auch etliche kleine werden nun als Ateliers, Werkstätten und Ausstellungsräume genutzt, die Flure hängen voller Bilder.

Künstler mit und ohne Handicap haben hier nicht nur einen Ort, an dem sie arbeiten, sondern auch einen, an dem sie und ihre Werke sichtbar werden. »Unsere Künstler wollen dazu gehören«, sagt Sarah Boger, und auch Fabio Lentini kennt diese Haltung aus seiner Zeit als Heilerziehungspfleger gut: »Ich habe diesen Wunsch nach Normalität oft mitbekommen.« Mit ihrem Musikprojekt wollen die beiden dazu beitragen, ihn zu erfüllen - und ermuntern deshalb jeden Musik- und Kunstfan, zur etwas anderen Singstunde im Living Museum zu kommen. Im Lautertal, meint Sarah Boger, »ist es wunderschön, aber für unsere Bewohner und Künstler hier eben auch etwas isoliert«. Deshalb versucht sie, über Workshops Kunstinteressierte »von außen« aufs Living Museum aufmerksam zu machen - »und das klappt sehr gut«, freut sie sich.

Wünsche sind erwünscht

Einen kleinen Raum fürs offene Singen haben Sarah Boger und Fabio Lentini schon hergerichtet. Die Texte der Songs werden an die Wand projiziert, der Musiker bringt seine Gitarre und Playbacks aus der Konserve mit, der Rest wird sich finden. Ein Klavier steht auch im Zimmer, »ich spiele selbst nicht«, bedauert Fabio Lentini. Sein kleiner Bruder Alessandro kann's dafür umso besser, lobt er augenzwinkernd und hofft schon mal auf den einen oder anderen Gastauftritt. Und wenn ein Mitsänger auch Lust hat, mal in die Tasten zu greifen - umso besser.

Damit es beim ersten Mal keine langen Diskussionen darüber gibt, was gesungen wird, wählt Fabio Lentini ein paar Stücke aus, die jeder kennen dürfte - ein paar alte Schlager könnte er sich gut vorstellen, sagt er, aber auch Klassiker von den Beatles oder »Wind of Change« von den Scorpions könnten auf der Liste stehen. Ein paar der Leute, die bereits fest zugesagt haben, haben schon den einen oder anderen Wunsch geäußert. So soll's auch sein, Wünsche sind da, um erfüllt zu werden. Deshalb steht auf dem Klavier eine Box, in die jeder einen Zettel mit seinen Lieblingssongs einwerfen kann. Der Wunsch von Sarah Boger und Fabio Lentini? Dass sich diese Box möglichst schnell füllt. (GEA)