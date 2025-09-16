Zwischen Magolsheim und Böttingen: Motorradfahrerin verletzt sich bei Sturz schwer

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Schwere Verletzungen hat eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der L230 erlitten. Die 21-Jährige befuhr gegen 19 Uhr die Landstraße von Magolsheim herkommend in Richtung Böttingen. Nach einer Haarnadelkurve kam die Bikerin zu weit nach rechts ins Bankett. Im Anschluss verlor die junge Frau die Kontrolle über ihre Maschine und stürzte zu Boden. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Schaden an dem Motorrad wird auf 1.000 Euro geschätzt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, rückte die Feuerwehr zur Fahrbahnreinigung an die Unfallstelle aus. (pol)