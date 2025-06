Münsinger Grundschüler erkunden Windkraft

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Wie kann Energie aus Wind gewonnen werden? Warum blinken Windräder nachts? Und wie sieht eine Windkraftanlage eigentlich von innen aus? Antworten auf diese Fragen erhielten rund 105 Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen aus Münsingen am vergangenen Freitag – bei einem erlebnisreichen Energietag rund um das Thema Windkraft.

Stadt und Betreiber laden ein

Die Stadt Münsingen und die Firma Schöller SI haben zum zweiten Mal zu einem Aktionstag eingeladen. Ziel war es, Kindern spielerisch und praxisnah die Bedeutung erneuerbarer Energien und insbesondere der Windkraft näherzubringen. Unter dem Motto »Windkraft erleben« stand dabei ein bunter Mix aus Information, Interaktion und Inspiration auf dem Programm. »Wir freuen uns, in diesem Jahr wieder den Energie-Tag gemeinsam mit Schöller SI durchführen zu können!«, so Rebecca Hummel, Amtsleiterin für Bildung im Münsinger Rathaus. »Wir befinden uns in einem spannenden Prozess, in der Energiewende. Durch dezentrale Anlagen vor Ort werden die Bürger von Betroffenen zu Beteiligten am Prozess. Dies den Schülern näherzubringen und erlebbar zu machen ist Teil der städtischen nachhaltigen Bildungsstrategie«, so Hummel weiter. Mit Bussen wurden die Kinder der Grundschulen Auingen, Dottingen, der Lautertalschule und der Astrid-Lindgren-Schule direkt zur nahe gelegenen Windkraftanlage bei Auingen gebracht.

Vor Ort gab es spannende Einblicke in den Betrieb der von Schöller SI verwalteten Anlage – von der Stromerzeugung bis zur Wartung. Die Fragen der Kinder wurden mit viel Geduld und Begeisterung beantwortet. Die Schüler der Astrid-Lindgren-Schule waren durch ihr Projekt Klimaschutz schon gut vorbereitet.

»Uns ist wichtig, die Energiewende greifbar zu machen – und zwar dort, wo sie stattfindet: bei uns vor Ort«, so Mirjam Schöller, Geschäftsführerin bei Schöller Erneuerbare Energien. Die Schüler dabei mitzunehmen sei ein wichtiger Bestandteil für die Akzeptanz nicht nur der eigenen Projekte.

Für Energiewende begeistern

Für Spiel und Spaß sorgten ein Fußball-Dart aus Hülben, das Spielmobil aus Dettingen an der Erms sowie ein Glücksrad mit Preisen aus der Region – vom Trigema-Cap über Emmas Springerle bis hin zu Naturseifen aus Münsingen. Der beliebte Food-Truck Robiss versorgte die Kinder mit Leckereien und rundete den Tag kulinarisch ab.

Der Energietag war vor allem ein Erlebnis, das den Kindern die Zukunftsthemen Energie und Nachhaltigkeit mit Freude und Neugier nähergebracht hat. (eg)