Münsinger Gemeinderat verteilt viel Geld für viele Vorhaben

Der TV Münsingen will eine neue Tennishalle bauen und bekommt dafür 136.000 Euro Zuschuss von der Stadt.

MÜNSINGEN. »Wir haben heute die ganz große Hose mit den ganz großen Taschen an«, hatte Bürgermeister Mike Münzing in der letzten Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause betont. Bezogen hatte er diese Aussage auf eine Vielzahl an Projekten, Vorhaben und Finanzierungen, die vom Bürgergremium beschlossen wurden. Und das in nahezu allen Fällen einstimmig.

Tennishalle: So zum Beispiel beim Neubau einer Tennishalle durch den TV Münsingen, der in den kommenden beiden Jahren den Haushalt der Stadt mit rund 136.000 Euro belasten wird.

Kultur33: Ebenfalls profitiert hat die gemeinnützige GmbH namens Kultur33: Sie erhält für das Jahr 2025 für die Musikschule einen kommunalen Zuschuss von 34.000 Euro und für die Jugendkunstschule eine kommunale Förderung in Höhe von 14.000 Euro.

Grundschule am Hardt in Auingen: Für die Vergabe der Rohbauarbeiten zur Sanierung der Heizung und den Neubau eines Heizhauses wurden vom Gemeinderat maximal 380.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Brücke in Bichishausen: Kleine Brücke, große Kosten: Um das Bauwerk Nummer 7 in Bichishausen zu sanieren, mussten knapp 166.000 Euro vom Gemeinderat freigegeben werden.

Fölterstraße in Dottingen: Die Bauarbeiten für den Ausbau der Fölterstraße (inklusive Leitungsauswechslungen) kosten die Stadt Münsingen knapp 2 Millionen Euro.

PV-Anlage auf dem neuen Hallenbad: Um das Freibad mit Eigenstrom zu versorgen sei die PV-Anlage auf dem Dach des neuen Hallenbades eine prima Sache, so Mike Münzing. Die Kosten für die Anlage: rund 115.000 Euro. (GEA)