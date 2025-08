Gemeinderat Münsingen: Keine Einigkeit bei Fotovoltaik

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN/REUTLINGEN. Der Landkreis Reutlingen will am Rand des ehemaligen Truppenübungsplatzes Münsingen eine sogenannte Freiflächen-Fotovoltaikanlage aufstellen – und damit einen Beitrag zur Energiewende leisten, wie Landrat Dr. Ulrich Fiedler bei der Kreistagssitzung vor wenigen Tagen ausführte.

Auf dem ehemaligen Militärgelände gibt es Flächen, die nach der Auflösung des Truppenübungsplatzes keiner Kommune zugeschlagen wurden. Die Verwaltung dieses gemeindefreien Gebiets erfolge durch den Landkreis Reutlingen, war in der Vorlage zur Kreistagssitzung weiter zu lesen.

Um die Energiewende mit der »Treibhausgasneutralität« bis zum Jahr 2040 zu schaffen, wolle der Landkreis auch seinen Beitrag leisten, wie Ordnungsdezernent Philipp Hirrle während der Sitzung betonte. Nun ist aber die BIMA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) weiterhin Eigentümerin des Gebiets, »die BIMA hat die erforderliche Zustimmung in Aussicht gestellt«, so Hirrle.

Frankfurter Firma will bauen

Die etwa sieben Hektar große Fläche am Rand des einstigen Truppenübungsplatzes sei der einzig geeignete Bereich, den der Landkreis für eine solche Fotovoltaikanlage zur Verfügung stellen könne, hatte Fiedler betont. Alle anderen Bereiche auf dem einstigen Militärgelände seien mit alten Kampfmitteln belastet oder als FFH-Gebiet, europäisches Vogelschutzgebiet, als Pflege- und Kernzone des Biosphärengebiets ausgewiesen. Somit sei die Installation von Windenergieanlagen und Freiflächen-PV-Anlagen nicht erlaubt.

Eine Firma aus Frankfurt habe bereits Interesse an der Umsetzung des Projekts bekundet, erläuterte Hirrle. Die Untere Naturschutzbehörde schätze den Bau »als mit den Belangen des Natur- und Artenschutzes vereinbar«, so die Kreistagsvorlage. Der Kreistag stimmte bei sieben Nein-Stimmen dem Vorhaben mehrheitlich zu.

Die Stadt hat kein Mitspracherecht

Nicht berücksichtigt wurde allerdings die Haltung in der Nachbarschaft zu dieser Fotovoltaikanlage. Die würde nämlich nur wenige Meter von den Gemeindegrenzen zu Trailfingen und der Stadt Münsingen entstehen, wie es nur einen Tag nach der Kreistagssitzung im Münsinger Gemeinderat hieß.

Ob denn die Stadtverwaltung bei dem Projekt »mitgenommen« oder zumindest informiert wurde? Bürgermeister Mike Münzing sagte dazu in der Gemeinderatssitzung: »Das Projekt könnte der Landrat mit sich allein ausmachen.« Münzing selbst habe zwar Kenntnis erlangt über das Landkreis-Vorhaben, aber nicht etwa über den Landrat, sondern über die BIMA. »Wir hätten jedoch gar keinen Anspruch, gehört zu werden«, betonte Münsingens Rathauschef. Aber er sei weiterhin dran an der Sache.

Allerdings war während der Gemeinderatssitzung im Münsinger Rathaus an diesem Abend ein weiteres Fotovoltaik-Projekt behandelt worden – das ebenfalls nicht auf ungeteilte Zustimmung stieß: In Böttingen soll nämlich auch eine Freiflächen-Anlage erstellt werden. Hierbei handle es sich um zwei voneinander getrennte Acker- und Wiesenflächen, insgesamt rund 13 Hektar groß und 500 Meter südöstlich von Münsingens Stadtteil gelegen.

Wie viel Einfluss hat der Ortschaftsrat?

Aber: Der Ortschaftsrat Böttingen hatte das Projekt zuvor abgelehnt. In der Sitzung des Münsinger Gemeinderats mahnte Stadtrat Adolf Lamparter (SPD), »die Spielregeln« zu beachten. Und die würden aussagen, dass der Gemeinderat sich an den Entscheid des Ortschaftsrats Böttingen zu halten habe. Das sah Mike Münzing aber anders: »Der Ortschaftsrat ist zu hören, aber nicht zu erhören.« Will heißen: Der Münsinger Gemeinderat könne sehr wohl zu einem anderen Ergebnis kommen als der Böttinger Ortschaftsrat.

Dr. Eberhard Rapp (SPD) sprang jedoch Lamparter zur Seite, »die Entscheidung eines demokratischen Gremiums« müsse beachtet werden, forderte Rapp. Angelika Freytag (Grüne) signalisierte hingegen, dem Projekt direkt zuzustimmen, weil sie das Wohl der Gesamtstadt im Blick habe.

Muss sich der Gemeinderat an die Entscheidung des Böttinger Ortschaftsrats halten? Die Frage konnte am Sitzungsabend nicht abschließend geklärt werden. Münzing wolle sich (zum ersten Mal bei solch einer Frage) den juristischen Rat des Landratsamts einholen. Bei einer kommenden Sitzung soll über den Punkt PV-Freiflächenanlage in Böttingen dann abgestimmt werden. Sebastian de Lenardis zog als Grünen-Stadtrat ein außergewöhnliches Fazit: »Normalsterbliche würden an dieser Stelle sagen – die spinnen.« (GEA)