Münsinger Feuerwehr jetzt mit zwei neuen Einsatzfahrzeugen

Die Abteilung Stadtmitte (im Vordergrund) und die Abteilung Trailfingen der Freiwilligen Feuerwehr Münsingen erfreuen sich an den neuen modernen Fahrzeugen LF 20 und TSF-W

MÜNSINGEN. Ein leistungsbereites und leistungsfähiges Feuerwehrteam bedarf einer modernen Ausrüstung und Ausstattung, so sieht es nicht nur Bürgermeister Mike Münzing. Er überreichte im Hof des Feuerwehrgerätehauses symbolisch die Schlüssel für die beiden neu angeschafften Einsatzfahrzeuge für die Freiwillige Feuerwehr Münsingen. »Bei beiden Fahrzeugen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen«, bestätigt Kommandant Christoph Belz. Die bisherigen entsprächen nicht mehr den heutigen Anforderungen. Sei es das Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) ohne Wasser mit Baujahr 1987 der Trailfinger Wehr zum damaligen Anschaffungspreis von 9.000 Mark - umgerechnet etwa 4.500 Euro. »Heute kostet alleine die Lackierung von Fahrgestell und Mannschaftskabine circa 6.000 Euro«, gibt Belz zu bedenken. Entsprechend das fast 25 Jahre alte Löschfahrzeug LF 16/12 der Abteilung Stadtmitte, das künftig Dienst bei den Kameraden in der Partnerstadt Mezöberény tun werde.

Moderne Technik und Ausrüstung

»Das neue LF 20 ist mit moderner Technik und Ausrüstung für die Einsatzkräfte ausgestattet«, führt Belz weiter aus. Dazu gehören ein großer Löschwasserbehälter, möglichst wenig Kunststoff, dafür langlebiges und stabiles Metall und zur Sicherheit der Einsatzkräfte sechs Atemschutzgeräte in der Mannschaftskabine. Anschaffungspreis: 725.000 Euro, wobei das Land Baden-Württemberg einen Zuschuss in Höhe von 96.000 Euro beigesteuert habe, legte Münzing offen. 55.000 Euro waren es für das neue, 364.000 Euro teure TSF-W. Aber man dürfe nicht lamentieren. Es stelle sich die Frage, wann endlich die Feuerwehrabgabe bei Städten und Kommunen ankommt, so der Bürgermeister.

Auch das neue Einsatzfahrzeug TSF-W ist mit einer integrierten Mannschaftskabine ausgestattet. So können sich die Einsatzkräfte bereits bei der Anfahrt mit Atemschutz ausrüsten, erklärte Belz. Es verfüge über einen 750 Liter großen Löschwassertank und über eine Beladung gemäß der aktuellen Norm. »Die neuen Fahrzeuge sind nicht nur technische Errungenschaften, sondern auch ein Zeichen dafür, dass die Feuerwehr Münsingen auf die Unterstützung der Gemeinde zählen kann.«

Mehr als nur Transportmittel für Mannschaft und Gerät

Die beiden Fahrzeuge sind für Kreisbrandmeister Wolfram Auch weit mehr als nur Transportmittel für Mannschaft und Gerät. Sie seien Symbol für die Einsatzbereitschaft, die Kameradschaft und die hohe Verantwortung, die die Feuerwehrangehörigen tragen. Mit diesen neuen Ausstattungen könne die Feuerwehr schneller und effizienter Hilfe leisten, sei es bei Bränden, technischen Hilfeleistungen oder anderen Notlagen. Die an sie gestellten Herausforderungen nähmen Jahr für Jahr zu. »Motivierte und engagierte Feuerwehrleute sind das ‚A‘, ein modernes technisches Equipment das ‚O‘ des Erfolgs und ausschlaggebend für eine effektive und qualitätsvolle Aufgabenerfüllung.« Für Auch ist die Feuerwehr ein unverzichtbarer, verlässlicher und vor allem leistungsfähiger Partner im Sicherheitskonzept der Stadt Münsingen. Dafür bedarf es eines Feuerwehrentwicklungskonzepts, es brauche Struktur und lange Planungssicherheit, sagt Münzing. Eine Grundstruktur zumindest für eine bestimmte Zeit für die 13 Abteilungen mit 329 Aktiven, die bereit seien, im Zweifelsfall ihr Leben zu riskieren, ihre Freizeit einzubringen, regelmäßig Übungen und Ausbildungen einzugehen. Und es bedarf vieler Investitionen. »Das werden wir gemeinsam angehen und realisieren.« (GEA)