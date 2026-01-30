Münsingen bekommt neue Container für Altkleider

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Aufgrund der derzeit angespannten Wirtschaftslage ziehen sich immer mehr private Betreiber von Altkleidercontainern zurück. Gleichzeitig steigen die gesammelten Altkleidermengen weiter an. Die bestehenden Sammelstrukturen reichen daher oft nicht mehr aus, um eine ordnungsgemäße und zuverlässige Entsorgung sicherzustellen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Münsingen.

Um neue Kapazitäten zu schaffen und eine wohnortnahe Abgabe von Altkleidern weiterhin zu ermöglichen, hat die Stadt Münsingen jetzt auf eigene Kosten zwei zusätzliche Altkleidercontainer organisiert. Diese stehen ab sofort am Bauhof, Lerchenfeldstraße 2, neben dem Salzlager, zur Verfügung. Mit den neuen, gut sichtbaren grünen Containern wird das Angebot erweitert und die umweltgerechte Wiederverwertung von Textilien unterstützt.

Bürger werden gebeten, ihre Altkleider ausschließlich in die vorgesehenen Container einzuwerfen. Stark beschädigte, verschmutzte oder kontaminierte Textilien und Schuhe sollten unbedingt über die Restmülltonne entsorgt werden.

Das Ablegen von Kleidung oder anderen Abfällen neben den Containern ist nicht erlaubt und stellt eine unerlaubte Müllentsorgung dar. Bei Verstößen müssen die Verursacherinnen und Verursacher mit hohen Bußgeldern rechnen. Denn dadurch entstehen zusätzliche Reinigungskosten und ein unschönes Erscheinungsbild der Sammelstellen. Die Stadt bittet daher um einen verantwortungsvollen Umgang mit den Altkleidercontainern. (eg)