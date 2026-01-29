Unfall in Münsingen: Ins Heck eines Winterdienstfahrzeugs gekracht

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Leichtverletzt wurde ein 23-Jähriger am Donnerstagvormittag auf der Hauptstraße im Stadtteil Auingen. Ein 19-Jähriger war gegen 11.15 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Hauptstraße unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrendes Winterdienstfahrzeug am rechten Fahrbahnrand halten wollte und krachte ihm ins Heck.

Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der Fahrer des Holder Räumfahrzeugs leicht verletzt. Eine sofortige ärztliche Behandlung war aber nicht notwendig. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. (pol)