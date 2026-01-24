Jugendliche wollten Zigarettenautomaten in Münsingen sprengen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Durch das Zünden eines bislang unbekannten Sprengkörpers ist am frühen Samstagmorgen in der Münsinger Straße Kegelgraben ein Zigarettenautomat stark beschädigt worden. Laut Zeugen machten sich drei dunkel gekleidete Jugendliche gegen 02.30 Uhr an dem Zigarettenautomaten zu schaffen und versuchten offenbar, durch das Zünden des Sprengkörpers an den Inhalt des Automaten zu gelangen.

Durch die Explosion wurde der Automat zwar stark deformiert, an den Inhalt gelangten die Jugendlichen jedoch nicht. Sie flüchteten im Anschluss zu Fuß in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. An dem Zigarettenautomaten entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)