Das Amtsgericht Münsingen hat jetzt auch offiziell eine neue Leitung

Andreas Holzwarth, Präsident des Landgerichts Tübingen (von rechts), mit dem ehemaligen Direktor des Amtsgerichts Münsingen Joachim Stahl und seiner Nachfolgerin Katja Rieger bei der Feier in der Zehntscheuer.

MÜNSINGEN. Katja Rieger ist seit vergangenem Sommer neue Direktorin des Amtsgerichts in Münsingen. Sie trat die Nachfolge von Joachim Stahl an, der auf eigenen Wunsch in den Ruhestand versetzt wurde (wir berichteten). Andreas Holzwarth, Präsident des Landgerichts Tübingen, würdigte am Donnerstag die Verdienste des langjährigen Amtsvorstands und begrüßte die neue Chefin in Münsingen vor rund 80 geladenen Gästen in der Zehntscheuer.

Solche Veranstaltungen sind für Holzwarth »immer besondere Momente«, denn sie bieten die wenigen Gelegenheiten, an denen die Justiz – die ansonsten »still arbeitende« dritte Gewalt – Gäste einlädt und empfängt.

Gute Google-Bewertung

Das Amtsgericht Münsingen leistet seit vielen Jahrzehnten »ganz hervorragende Arbeit«, lobte Holzwarth. Dazu habe auch der Direktor des Amtsgerichts a. D. beigetragen, den er als »freundlich, kompetent und hilfsbereit« bezeichnete. 14 Jahre lang habe der jetzt 61-Jährige das Amtsgericht souverän und mit ruhiger Hand geleitet. Stahl habe immer den Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Mit einem Schmunzeln erwähnte Holzwarth die Google-Bewertung des Amtsgerichts Münsingen mit vier von fünf möglichen Sternen. 1,5 Sterne mehr als das Landgericht, fügte er augenzwinkernd hinzu.

An Katja Rieger gewandt sagte Holzwarth, dass er sich keine bessere Nachfolgerin vorstellen könne. Er hob die »guten Rechtskenntnisse, ihre breite Berufserfahrung und ihr Organisationsgeschick« hervor. Holzwarth freute sich, dass die 46-Jährige diese Herausforderung angenommen habe und den Landgerichtsbezirk als Direktorin verstärke.

Rieger ist in der Region keine Unbekannte. Von 2017 bis 2025 war sie als Strafrichterin in Bad Urach tätig. Sie verstehe es, »einen Laden« zusammenzuhalten, sie sei Vorbild, eine Problemlöserin und immer verlässlich, so Holzwarth. Er zeigte sich zuversichtlich, dass Rieger das Amtsgericht Münsingen sicher in eine gute Zukunft führen werde. Einen guten Start wünschten auch die stellvertretende Münsinger Bürgermeisterin Bärbel Stotz, der Präsident der Rechtsanwaltskammer Tübingen Albert Luther sowie der Ärztliche Direktor des ZfP Südwürttemberg Hubertus Friedrich. Alle Redner bedankten sich bei Joachim Stahl für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Zuständigkeit erweitert

»Im kleinsten und damit vielleicht schlagkräftigsten Gericht«, wie der Präsident des Landgerichts den südöstlichsten Außenposten in Münsingen nennt, gab es – wie in den anderen auch – eine wichtige Neuerung. Im Januar wurde die Streitwertgrenze für Zivilverfahren von 5.000 auf 10.000 Euro angehoben. Damit fallen deutlich mehr Streitigkeiten in die Zuständigkeit eines Amtsgerichts. Gleichzeitig wurde die Grenze für den Anwaltszwang auf 10.000 Euro angehoben. Die Berufungsgrenze liegt jetzt bei 1.000 Euro.

Zudem gibt es nun eine stärkere Spezialisierung der Justiz, wobei Sachgebiete, unabhängig vom Streitwert, bestimmten Gerichten zugewiesen werden, informierte Holzwarth. Das betreffe die Amtsgerichte vor allem deshalb, weil sie künftig streitwertunabhängig für sämtliche Nachbarschaftsstreitigkeiten zuständig sind. Der Präsident des Landgerichts rechnet bei den Amtsgerichten mit 15 Prozent mehr Zivilverfahren. »Das wird auch die Bedeutung des Gerichtsstandortes Münsingen stärken.« (GEA)