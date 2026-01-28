Bei Münsingen gegen Baum gekracht: Autofahrer schwer verletzt in Klinik

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person hat sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen dem Ortsteil Böttingen und Münsingen ereignet. Der 30-jährige Fahrer eines Peugeot befuhr kurz nach zwei Uhr die L 230 von Böttingen in Richtung der Einmündung in die B465. Auf Höhe der Abzweigung zur Parksiedlung kam der Peugeot-Lenker offenbar wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei schleuderte der Wagen über die Einmündung hinweg, beschädigte ein Verkehrszeichen, drehte sich um 90 Grad und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Baum.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot bis zur Fahrzeugmitte eingedrückt. Der 30-Jährige zog sich bei der Kollision schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An dem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Streckenabschnitt der L 230 wurde auf Höhe der Abzweigung zur Parksiedlung für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und des Abschleppens des Fahrzeuges zunächst für knapp eine Stunde voll, und in der Folge für circa eine Stunde halbseitig gesperrt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. (pol)