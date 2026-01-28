Gedenken an die Opfer des Holocausts in Buttenhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN-BUTTENHAUSEN. Das Verlesen der Namen der deportierten und ermordeten Mitbürger dauert lang, auf dem Synagogenplatz in Münsingen wird die Stille noch deutlicher spürbar. Wie jedes Jahr am Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz am 27. Januar 1945 wird in Buttenhausen der Ermordeten des Nationalsozialismus - nicht nur aus den eigenen Reihen - gedacht. Hinter dem Gedenken stehen die Ortschafts- und Kirchenräte, die Bruderhaus-Diakonie und die Stadt Münsingen.

Unter den sechs Millionen Opfern des Holocausts machen die Buttenhausener Juden nur einen kleinen Teil aus. Dem Dorf aber wurden Mitbürger, Freunde, Geschäftspartner genommen, der Massenmord hat die Gemeinde grundlegend verändert, Buttenhausen steht deshalb sinnbildlich für die Verbrechen des Regimes. In Buttenhausen sei auf engem Raum vieles ablesbar, was sonst nur in großen Städten zu sehen sei, sagte Kulturamtsleiter Yannik Krebs, der Bürgermeister Mike Münzing vertrat.

Am Gedenktag soll stets aufs Neue ein Zeichen gesetzt werden, »dass wir nicht vergessen«, mahnte Krebs. Gerade in einer Zeit, in der »viele, die an die Macht wollen, lieber vergessen wollen«. Empathielos, nennt es Krebs, wenn die Ermordung von Juden, von Sinti und Roma, von Behinderten oder von politischen Gegnern marginalisiert würde, hinter der positiven Seite Deutschlands in den Hintergrund treten soll. Dass die jüdische Geschichte in Münsingen eine bedeutende Rolle spiele, zeige sich nicht nur am 27. Januar. Krebs erwähnte den Tag der jüdischen Kultur, die Klezmertage und die Stolpersteine in den Teilorten. Wer gestalten wolle, müsse sich der Vergangenheit bewusst sein. Sorgen macht Krebs, dass die Jugend über die dunklen Jahre zu wenig wisse.

Manche der Ermordeten könnten noch leben

Buttenhausens Ortsvorsteherin Bettina Last hatte ihr Dorf im Blick: »Manche der Ermordeten könnten heute noch leben.« Sie frage sich immer wieder, was aus den Opfern geworden wäre, ohne die tödliche Nazi-Ideologie, wie das Leben an der Lauter heute sein könnte, ohne diesen schrecklichen Aderlass. Was kann gegen eine Verharmlosung, ein Wiederaufleben rassistischer Ideologie getan werden? »Einfach nur Mensch sein«, rät Last, Zivilcourage zeigen, mit den Mitmenschen reden, auch wenn es manchmal schwer falle. Die Gesellschaft brauche Bildung und einen offenen Umgang mit der Geschichte.

Pfarrerin Regina Götz meinte: »Wir scheuen uns, dich (Gott) allmächtig zu nennen«, angesichts der Verbrechen. Aber: »Wir sollten uns scheuen, uns selbst ohnmächtig zu nennen.« Vor dem Gedenkstein, der dort steht, wo vor 81 Jahren die Synagoge niedergebrannt wurde, stellten die Teilnehmer dann ewige Lichter auf.

Im Anschluss an das Gedenken auf dem Synagogenplatz wurde in die Bernheimersche Realschule eingeladen. Dort erzählte Tuviah Christ, Künstler und aktives Mitglied der jüdischen Gemeinde in Stuttgart, Geschichten aus dem Schatz der mündlichen Thora. Denn das jüdische Leben in Deutschland konnten nicht die Nazis, nicht ihre Nachfolger, auslöschen. (GEA)