Mägerkinger Angelfreunde Lauchertsee luden zum Fischessen ein

TROCHTELFINGEN-MÄGERKINGEN. Zum jährlichen Fischessen luden die Mägerkinger Angelfreunde Lauchertsee ein. Dank genügend Schattenplätzen und der Nähe zum See verweilten die Besucher gerne und ließen sich mit frisch geräuchertem oder nach Müllerin Art zubereitetem Fisch verwöhnen. Es gab aber auch andere kulinarische Köstlichkeiten sowie Kaffee und Kuchen.

Frank Hipp ist Vorsitzender des 35 Mitglieder zählenden Vereins. Der wurde gegründet 1997 und seit gut 20 Jahren findet das Fischerfest statt. »Wir haben einen guten Draht zur Bevölkerung und möchten bei unserem Fischerfest den Menschen gerne unser Hobby nahebringen«, erklärt Hipp. Daher habe er für dieses Jahr das Fischmobil vom Landesfischereiverband organisiert. Das ist ein modernes Umweltbildungsfahrzeug, eine Art rollendes Klassenzimmer, und vermittelt nicht nur Kindern allerhand Wissenswertes und Interessantes rund um das Fischen und Angeln.

Vereinsmitglied Karl-Heinz Kornew aus Metzingen gab Einblicke in das Fliegenfischen und das Fliegenbinden. Die Köder stellt Kornew komplett selbst her aus alten Federn oder anderen Kleintierresten. Es sei die schonendste Art des Fischens, da keine Widerhaken angebracht sind und der Fisch, wenn er angebissen hat, keine Mundverletzungen hat.

Frank Hipp erklärte, dass Angeln und Fischen eigentlich der kleinste Bestandteil der Vereinsarbeit sei. »Wir sind sehr aktiv in der Gewässer- und in der Landschaftspflege«. Das Hauptangelgewässer bildet der Lauchertsee mit rund 2,7 Hektar Größe. Der Fischbestand sei mit Forellen, Müllkoppen und Bachneunaugen sehr gut, so Hipp weiter. Auch in den Zuflüssen Seckach und Lauchert sei naturnahes und schonendes Angeln temporär erlaubt. Alle Vereinsmitglieder haben das eintägige Fischerfest durch ihre Mithilfe ermöglicht, sagt Frank Hipp am Ende des Tages zufrieden. (sr)