Luftfahrtgeschichte en miniature in St. Johann

ST. JOHANN. Der Modellflugverein (MFV) St. Johann lädt zum Flugplatzfest ein. Ab Samstag, 15. Juni, ab 10 Uhr bis Sonntag 17 Uhr haben Besucher die Gelegenheit, Modellflugzeuge aus der Nähe und in Aktion zu sehen.

In den Vorjahren wurden auf dem Flugplatz Eichenhart bei Upfingen internationale Meisterschaften ausgetragen. Diesmal wird es ein reines Flugplatzfest mit Teilnehmern aus dem eigenen Club und von befreundeten Vereinen. Für die Besucher hat das einige Vorteile, sagt Jonathan Droemer vom MFV: Es werden nicht immer wieder dieselben vorgegebenen Figuren abgeflogen, die Piloten haben allen Spielraum, ihre Ideen in der Höhe umzusetzen. Es ist also mehr Abwechslung geboten und den Vereinsmitgliedern bleibt mehr Zeit für den Schwatz mit Fluginteressierten. Geflogen wird durchgehend, immer im Wechsel zwischen Heimmannschaft und einem der Gästeteams.

Die Modelle machen auch auf dem Boden etwas her. Viele sind historischen »echten« Vorbildern wie dem legendären Fieseler Storch nachempfunden, ein moderner Kampfjet en miniature mit echter Turbine wird zu sehen und zu hören sein, oder ein Nachbau des offenen Schulgleiters SG 38, »38« steht für das Entwicklungsjahr 1938. Viele Jahrzehnte Luftfahrtgeschichte werden zu sehen sein, verspricht Droemer.

Interessant dürften auch die Vorführungen von Segler-Tandems sein. Ein Modell eines Motorflugzeugs schleppt ein Segelflugzeugmodell gen Himmel, zwei Piloten bringen die beiden Flieger dann zurück.

Ein besonderes Highlight wird wie immer die Nachtflugshow sein, mit illuminierten Flugzeugen, Lasershow und mit Musik unterlegt. Die Moderation übernimmt wieder Holger Langer, für das leibliche Wohl ist mit Sebs Fliegerburgern und mehr gesorgt, für die Kinder kommt unter anderem der Raketenmann, der seine Projektile steigen lässt.

Die Anfahrt zum Flugplatz zwischen Eppenzill und Upfingen ist ausgeschildert, es gibt genügend Parkmöglichkeiten. (wu)