Landtagswahl 2026: Hailfinger erneut ins Rennen geschickt

SONNENBÜHL. Die CDU-Kreisverbände Reutlingen und Zollernalb haben sich kurz vor der Bundestagswahl bereits mit der nächsten Wahl beschäftigt: der Landtagswahl in Baden-Württemberg im Frühjahr 2026. Die Parteimitglieder aus dem Wahlkreis Hechingen-Münsingen haben in der Nominierungsversammlung in der Bolberghalle in Sonnenbühl-Willmandingen erneut den Landtagsabgeordneten Manuel Hailfinger mit einem starken Ergebnis ins Rennen geschickt: 75 der 77 anwesenden wahlberechtigten Mitglieder stimmten in geheimer Wahl für den Sonnenbühler, was 97,4 Prozent entspricht. Das geht aus einer Mitteilung des CDU-Kreisverbands Reutlingen hervor.

Hailfinger ist seit 2021 Abgeordneter im Landtag von Baden-Württemberg. Dort ist er Sprecher für Arbeit, Ehrenamt, Jugend, Naturschutz und Sport der CDU-Landtagsfraktion. Als Zweitkandidatin wurde erneut die Realschulrektorin Ann-Cathrin Müller (49) aus Pfronstetten aufgestellt.

Mit Demut im Parlament

»Ich stehe für eine pragmatische Politik mit einem gesunden Menschenverstand. Ich will nicht große Reden halten, sondern auf Dauer Ergebnisse liefern und jeden Tag hart arbeiten«, hob Hailfinger in seinr Rede hervor. In jeder Sitzung nehme er mit großer Demut stellvertretend für rund 118.000 wahlberechtige Bürgerinnen und Bürger im Parlament Platz.

Wichtig sei für ihn vor allem der enge Kontakt zu den Menschen. »Ich bin dort, wo die Leute sind. Ob auf Dorf- oder Vereinsfesten oder aktuell bei der Fasnet, die zahlreichen Gespräche sind sehr wertvoll für die politische Arbeit«, so Hailfinger. Ebenso von Bedeutung sei der Austausch mit der Kommunalpolitik. Hailfinger ist selbst stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Sonnenbühl, seit 21 Jahren gehört er dem Gemeinderat an. Nahezu alle Dörfer hat Hailfinger zwischenzeitlich im Wahlkreis zu einem Ortsumgang mit Bürgermeistern, Ortsvorstehern so-wie Gemeinde- und Ortschaftsräten be-sucht. Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse für den Ländlichen Raum ist für ihn ein zentrales Thema für die kommenden Landtagswahl.

In den vier Landtagsausschüssen, in denen er vertreten ist, hat Hailfinger als zuständiger Sprecher vor der Wahl noch viel vor: So soll in diesem Jahr die Ehrenamtskarte flächendeckend im Land eingeführt, der neue Solidarpakt Sport für die Jahre 20227 bis 2031 verhandelt und das Biosphärengebiet Schwäbische Alb er-weitert werden.

Problem fehlende Fachkräfte

Während der Auszählung der Wahlergebnisse hielt Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut (MdL) eine Rede zur aktuellen wirtschaftlichen Lage. Sie wies darauf hin, dass es in Deutschland 2025 voraussichtlich das dritte Jahr in Folge eine Rezession geben wird und dass die wirtschaftliche Situation und Entwicklung momentan die Hauptthemen seien, welche die Menschen bewegen. In der Praxis seien oft nicht die Umsätze das Problem, sondern die fehlenden Fachkräfte und die Kostenseite. Deshalb gelte es, Unternehmen zu entlasten, ihnen mehr Spielraum zu geben und mehr auf Eigenverantwortung zu setzen. Klar nach dem Grundsatz: Leistung muss sich lohnen. Sie beklagte, dass die politische Gemengelage und der Umgang miteinander die Gesellschaft spalten, anstatt sie in solchen Zeiten zusammenzuführen.

Aufgrund des neuen Zweistimmen-Wahlrechts, das nun das Aufstellen einer Landesliste erfordert, wurden auch die Wahlen der Delegierten für die Vertreterversammlungen durchgeführt. Zu Delegierten bei der Landesvertreterversammlung wurden Michael Donth, Manuel Hailfinger und Ann-Cathrin Müller gewählt. Bei der Bezirksvertreterversammlung sind Michael Donth, Michael Eisele, Bonita Grupp, Manuel Hailfinger, Ines Hilpert, Ann-Cathrin Müller und Jan-Philipp Scheu die Delegierten. (eg)