Lärmschutzmaßnahme in Münsingen: Nachts nur noch Tempo 30 auf der B465

MÜNSINGEN. Schon mehrfach hat derMünsinger Gemeinderat sich mit dem Lärmaktionsplan für den Bereich der B465 Ortsdurchfahrt Münsingen beschäftigt. Nun wurden konkrete Maßnahmen beschlossen.

Diese beinhalten eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 auf 30 Stundenkilometer bei Nacht zwischen 22 und 6 Uhr unter anderem in der Hauptstraße, der Karlstraße, der Lichtensteinstraße und einem Teil der Lautertalstraße auf einer Länge von insgesamt rund 670 Metern.

Weiter soll hier vonseiten des Straßenbaulastträgers ein neuer, lärmmindernder Belag eingebaut werden. Dieser Fahrbahnbelag wird auch für die Ortsdurchfahrt Magolsheim im Zuge der L230 Böttinger Straße, Ennabeurer Straße bis zur westlichen Ortstafel sowie auf der Ingstetter Straße auf einer Länge von rund 520 Meter gefordert.

Hinweis an Regierungspräsidium

Die Lärmbelastung für die drei Häuser im Oberheutal zwischen Mehrstetten und Münsingen soll an der B465 durch eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von bisher 70 auf künftig 50 Stundenkilometer auf rund 250 Meter in der Nacht zwischen 22 und 6 Uhr verringert werden. Darüber hinaus soll das Naturschutzgebiet »Eckenlau-Weißgerberberg« mit rund 40,7 Hektar Fläche zum »Ruhigen Gebiet« ausgewiesen werden.

Die Zunahme des Lärms entlang der B465 ist für Bürgermeister Mike Münzing ein guter Grund, das zuständige Regierungspräsidium Tübingen wie schon in den vergangenen Jahren erneut auf den notwendigen Beginn der Planungs- und Ausführungsmaßnahmen zur Umfahrung der Ortsmitten von Münsingen, Böttingen und Magolsheim hinzuweisen. (GEA)