Früher war gefühlt mehr Winter auf der Schwäbischen Alb

ALB. September 2002. Ein seltsamer Winter. Im September fiel laut Roland Hummels Wetterstation in Engstingen mehr Schnee als in den drei folgenden Monaten. Das hätte man vorher wissen sollen, der Einbau neuer Fenster an der Wetterseite im Schneesturm bleibt dem Autor unvergessen – der erste Herbst, der erste Winter auf der Alb. Die Schneeschipperei in diesem und den folgenden Wintern vergisst er auch nicht. Die Massen der weißen Pracht türmten sich, der Parkraum wurde knapp und knapper. Der fleißige Winterdienst machte das Leben zwar auf der Straße, aber nicht auf dem eigenen Grundstück leichter: Kaum war gebahnt, war der Gehweg von der Straßenmeisterei, die Hofeinfahrt von den von der Stadt engagierten Traktoren wieder zugeschaufelt, Sisyphos hat sich in der Unterwelt wahrscheinlich totgelacht.

»Jeder erinnert sich an den Schnee in der Kindheit, die warmen Winter sind vergessen«

Jäger freuen sich eigentlich über Schnee, gutes Büchsenlicht, gute Spurenlage. Zu den Hochsitzen kamen sie in den Rekordwintern aber kaum noch, war auch besser so. Falls doch mal eine Sau zur Strecke kam, war die Bergung ein schweißtreibendes Abenteuer. Und im April 2006 begannen die Waidmänner zu frotzeln, ob man den Mai-Bock noch an der Winterkirrung zur Strecke bringen könnte, Hummel hatte im März eine Schneehöhe von 65 Zentimetern gemessen und der Schnee blieb noch eine ganze Weile liegen. 2001 hätte das vielleicht geklappt, da meldete die Wetterstation den letzten Schneefall am 3. Juni.

Von persönlichen Erinnerungen sollte man sich aber nicht zu sehr beeinflussen lassen, meint Roland Hummel. »Jeder erinnert sich an Schnee in der Kindheit«, in jeder Zehn-Jahresperiode gibt es schneereiche Winter – auch wenn sie weniger geworden sind. Die warmen, langweiligen Winter werden vergessen.

Es war auch nicht unbedingt so, dass es auf der Alb immer reichlich Schneemassen gegeben hat. Ein Trend, erklärt Hummel, sei es eher, dass die Kälteperioden länger waren, und deshalb der Schnee, wenn er denn mal da war, auch liegen blieb, vielleicht monatelang. 15 Zentimeter Schnee seien eigentlich nicht viel, in der Statistik summiere sich das aber, wenn er nie taut. Außerdem haben sich die Lebensumstände geändert: »15 Zentimeter waren vor hundert Jahren schon eine Belastung im Alltag, heute wünscht man sich eher mehr«, zwecks des Wintersports.

Hummel misst jeden morgen um 7 Uhr, wenn die Welt noch in Ordnung ist, die Schneehöhe an der Wetterstation im Rinnental. Die Werte summiert er zum Winterende auf und bekommt so eine Gesamtsumme. Auf der Alb sollten immer noch knapp 1.000 Zentimeter herauskommen, Schnitt der Winter 1970/71 bis 2020/21, Tendenz langsam fallend. Ob die aber durch 100 Tage mit 10 Zentimetern oder durch 20 Tage mit 50 Zentimetern – unwahrscheinlich – zusammenkommen, ist rechnerisch unerheblich. Das heißt, viel Schnee gibt es immer noch, der Winter 2018/19 – noch gar nicht so lang her, brachte 1.305 Zentimeter. Vom Rekordwinter 1962/63 ist das weit entfernt, damals wurden 5.150 Zentimeter Schnee aufsummiert. Für harte Einsätze der Räumdienste reichte es trotzdem.

Was immer seltener passiert, sind durchgehend kalte Winter von November bis März. Schnee fällt, bleibt liegen, verharscht bei Tauwetter, die Schicht wächst dann im nächsten Schneegestöber wieder: »Das gibt's nicht mehr«, glaubt Hummel. Aus dem Westen, vom Atlantik, kommen weniger feuchte Luftmassen, der kalte Ostwind bringt Kälte, aber wenig Niederschlag.

Ein bisschen Hoffnung setzt Hummel aufs Mittelmeer, das immer wärmer wird und deshalb Feuchtigkeit gen Norden schicken kann. Bisher zieht der mediterrane Schnee eher gen Österreich und Tschechien ab, aber das kann sich ja noch ändern.

»Wenn der Unimog richtig gearbeitet hat, verbrannten einem die Füße neben den Pedalen«

Also war es eher die Kälte als die Schneehöhe, die Erinnerungen prägt. Und auf den Winter konnte man sich noch verlassen. Der Erpfinger Günther Möck verließ sich so sehr darauf, dass er 1962 den ersten Skilift auf der Alb errichtete – er galt damals als Visionär. Zeitungen berichteten damals vom »letzten Schrei auf der Schwäbischen Alb«.

»Damals ging man nicht ins Ausland zum Skifahren«, sagt Günther Möck. Später sprossen die Lifte nur so aus dem Boden: »1970 gab es schon 27 Lifte um mich herum.« 1968 stattete er die Piste mit Flutlicht aus, so herrschte dort bei Tag und Nacht Hochbetrieb. Heute, sagt Günther Möck, lohne sich der Winterbetrieb kaum noch. »Außer Spesen nichts gewesen«, erzählte er dem GEA. Zu wenig Schnee, »ich schreibe rote Zahlen.« Mittlerweile ist die Alb eher ein Langlaufgebiet.

Horst und Uli Failenschmid kommen zusammen auf über 80 Dienstjahre bei der Straßenmeisterei Reutlingen. Und sie sind sich einig: So richtige Winter gibt es gar nicht mehr. Die beiden Spezialisten erinnern sich noch gut an ihre Anfangszeiten. Zum Beispiel an den untermotorisierten Unimog, der es vollgeladen mit Nachschub an Streusalz kaum den Buckel von Urach hinauf nach Hengen geschafft hat, Tempo 20 max.

Oder an die Zeiten, in denen zuerst die unterm Schnee begrabene Straße gesucht werden musste, bevor es überhaupt ans Bahnen ging. Die »Leitpfosten mit Schneezeichen«, die Holzstäbe mit der roten Spitze, waren ein unverzichtbares Hilfsmittel, auch wenn man sie manchmal mit der Schaufel suchen musste.

»Kleine Teilorte mussten beim harten Schneefall warten, bis die Bundes- straßen frei waren«

So ganz kleine Teilorte wie Strohweiler mussten beim ersten harten Schneefall auch mal warten, bis die Bundesstraßen frei waren, erinnert sich auch Frank Söll, heute Leiter der Abteilung Bau und Betrieb beim Landratsamt und Herr über alle Räumfahrzeuge.

Die Fahrzeuge mussten kämpfen, schon wegen der aus heutiger Sicht mauen Leistung. »Wenn der Unimog richtig gearbeitet hat, sind einem die Füße neben den Pedalen verbrannt«, erinnert sich Uli Failenschmid. Warme Füße gab’s aber selten lang, die Bolzen, die die Räumschilde hieten, brachen gern und oft, etwa an einem Kanaldeckel. Am nächsten gaben sie dann schon wieder auf, die Straßenwärter ersetzten die »liedrigen Schrauben« gleich vor Ort.

Schneezäune haben damals ihren Zweck voll und fast überall erfüllt, auf 20 Kilometern Strecke. Mittlerweile werden sie nur noch an neuralgischen Punkten aufgestellt, dort wo in exponierter Lage Schneeverwehungen drohen. Der aufwendige Einsatz muss sich lohnen, sagt Söll. Wer sich schon immer gefragt hat, warum der Schnee auf der windabgewandten Seite der Zäune liegt: Die Maschengeflechte verursachen einen Sog hinter dem Zaun. 12 bis 15 Meter Abstand zur Straße sollten sie daher bekommen, das klappt mittlerweile nicht mehr überall: »Die Bauern sind mittlerweile halt auch noch im Winter am Arbeiten«, weiß Uli Failenschmid. Tückisch wird’s bei Ostwind, dann stehen die Schneefänger eigentlich falsch, der Schnee kommt meist aus West, Schneeverwehungen halt auch von der »falschen« Seite.

Vieles war also tatsächlich härter, als die Failenschmids angefangen haben. Am Arbeitsaufwand der Straßenmeisterei hat sich trotzdem wenig geändert. Ständig wechselnde Wetterbedingungen fordern den Winterdienst rund um die Uhr, auch wenn’s gefühlt gar kein richtiger Winter ist. Ein paar Wochen grimme Kälte mit geschlossener Schneedecke, so ein richtiger Winter, war manchmal einfacher, lacht Horst Failenschmid. Und trauert auch den Autofahrern nach, die noch auf auf einer festgefahrenen Schneedecke fahren konnten, ganz früher auch noch mit Spikes. (GEA)