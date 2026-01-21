Münsingen: Maya Klein-Rasch übernimmt Hausarztpraxis von Dr. Martin Brändle

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Maya Klein-Rasch übernimmt zum 1. März die Hausarztpraxis von Dr. Martin Brändle in der Münsinger Hauptstraße. Für die vielen Patientinnen und Patienten, die sich im vergangenen Jahr notgedrungen nach einer anderweitigen medizinischen Versorgung umsehen mussten, eine gute Nachricht. Die 41-jährige Münsingerin ist mit Leib und Seele Medizinerin und in der Region bestens bekannt, praktiziert sie doch schon seit mehreren Jahren als angestellte Ärztin zunächst in der Albklinik, dann im Hausarztzentrum am Bahnhof und schließlich in der Praxis von Patricia Ortner.

In Münsingen keine Unbekannte

Mit der Übernahme dieser Praxis am bisherigen Standort macht sie sich nun selbständig und freut sich darauf, ihre eigenen Patienten langfristig zu begleiten. Der Gang in die Selbstständigkeit ist für die dreifache Mutter ein bewusster und gut vorbereiteter Schritt, bei dem sie von vielen Seiten unterstützt wird. Sie versteht ihre Arbeit der Hausärztin als Vertrauensberuf, bei dem medizinische Kompetenz und menschliche Nähe untrennbar zusammengehören. Fachlich bringt Maya Klein-Rasch breite Erfahrung mit.

Seit 2012 ist sie Ärztin, parallel zu ihrem Studium in Tübingen hat sie neun Jahre lang im Rettungsdienst gearbeitet. In der Klinik in Sigmaringen genoss sie eine breite internistische Ausbildung, die sie später mit der Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin untermauerte. Moderne Diagnostik gehört für sie selbstverständlich zum Berufsalltag – insbesondere der Ultraschall, den sie gezielt als wichtiges Instrument zur präzisen Abklärung einsetzt. »Ich arbeite genau, lösungsorientiert und stets auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand«, beschreibt sie sich selbst.

Moderne Diagnostik

Stete Weiterbildung in der Allgemeinmedizin ist für die neue Praxisinhaberin ein zentrales Anliegen. »Das Tollste an meinem Beruf ist das lebenslange Lernen. Moderne Medizin kann extrem viel und bietet immer wieder neue Möglichkeiten«. Ebenso wichtig ist ihr eine verständliche und ehrliche Aufklärung ihrer Patienten. »Ich sehe mich als Schnittstelle zwischen Fachmedizin und Mensch, erkläre komplexe medizinische Zusammenhänge nachvollziehbar und treffe gemeinsam mit den Patienten notwendige Entscheidungen.«

Mit diesem Ansatz will sie die Praxis mit ihrem dreiköpfigen Team nicht nur weiterführen, sondern zu einem Ort machen, an dem sich medizinische Qualität und persönliche Zuwendung auf natürliche Weise verbinden. »Mir hätte das Herz geblutet, wenn die Praxis hätte für immer geschlossen werden müssen. Für mich passt die eigene Praxis zu diesem Zeitpunkt ganz gut, weil in mir zwei Herzen schlagen: für meine Familie und für die Medizin«, sagt sie. Einiges wird sie in der bestehenden Praxis erneuern und anschaffen, irgendwann möchte sie auf lange Sicht einen anderen Standort suchen. Doch zunächst sei es erst einmal wichtig, wieder für die Patienten da zu sein. Auch für jene, die sich anderweitig umschauen mussten, nun aber wieder gerne zurückkommen möchten. (GEA)