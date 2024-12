Jahresabschluss des TSV Undingen: Auch auf der Bühne tolle Leistungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL-UNDINGEN. Ein bunter Mix an Darbietungen der verschiedenen Abteilungen sorgte am Samstagabend bei der Jahresabschlussfeier des TSV Undingen für Begeisterung.

Begleitet von dem Lied »Auf uns« von Andreas Bourani, das während der Fußballweltmeisterschaft 2014 ein großer Hit wurde, eröffnete der TSV Undingen am Samstagabend in der Steinbühlhalle seine Jahresabschlussfeier, die immer am Vorabend des dritten Advent stattfindet, mit einer Foto-Präsentation. Der stimmungsvolle Rückblick auf die vielseitigen Facetten des Vereinsjahres zeigte sportliche Erfolge der Mitglieder der verschiedenen Vereinssparten, Vereinsaktivitäten und besondere Ereignisse. Anhand der Bilder wurde deutlich, dass beim TSV Undingen die Gemeinschaft, der Spaß und das ehrenamtliche Engagement großgeschrieben werden.

So verwundert es nicht, dass auch am Samstagabend die Stimmung bei den zahlreichen Mitgliedern und Gästen ausgelassen und das Programm sehr unterhaltsam war. Manuel Hailfinger, der gemeinsam mit Martin Vöhringer dem TSV Undingen vorsteht, erinnerte in seiner Begrüßungsrede an herausragende Momente in diesem Jahr. Ein besonderer Höhepunkt war der gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde organisierte Spendenlauf »Laufen für die Helmut-Werner-Hütte« im Juni, bei dem an nur einem Tag eine Spendensumme von 25.000 Euro erzielt werden konnte.

Premiere für Moderatoren-Duo

Hailfinger bedankte sich zudem beim anwesenden Bürgermeister von Sonnenbühl, Uwe Morgenstern »für die unglaublich gute Zusammenarbeit in den letzten 15 Jahren«, bei der viele Projekte realisiert werden konnten. Durch den weiteren Abend führte am Samstag erstmalig das Moderatoren-Duo Patrick Herrmann und Anne Mezger, die sich perfekt ergänzten und sichtlich Freude an ihrer gemeinsamen Aufgabe hatten. Herrmann moderierte die Jahresabschlussfeier bereits zum dritten Mal, für Mezger war es eine Premiere. Neu an dem Abend war auch für die beiden Vorstände, dass sie in diesem Jahr erstmalig nicht in die Planung eingebunden waren, sondern dem Organisations-Team um die Geschäftsführerin Christine Schahl und die Mitglieder Anne Mezger, Jan Herrmann, Patrick Herrmann sowie Sven Berndt freie Hand gelassen hatten, sodass sich Hailfinger und Vöhringer im Verlauf der Feier einige Überraschungen boten.

Das Orga-Team führte eindrucksvoll vor, dass es zwar in der Lage ist, eigenverantwortlich einen kurzweiligen und amüsanten Abend zu organisieren, es aber nicht in seinem Interesse liegt, die beiden Vereinsvorstände nur als Zuschauer daran teilhaben zu lassen. So mussten sich Hailfinger und Vöhringer ganz nach dem Motto »Klein gegen groß« mit den Kindern des Kinderturnens auf der Bühne messen und beim Programmpunkt Quizduell gegeneinander antreten. Manuel Hailfinger, der gegen seinen Vorstandskollegen Martin Vöhringer verlor, wurde zudem als Model für die Modenschau eingesetzt und führte den Gästen die Vereinskleidung vor.

Für Staunen sorgte die Einlage der Erwachsenensportgruppe Jumpingfitness, bei der die Sportlerinnen zu coolen Beats und einer ausgefeilten Choreografie mit ihrer Ausdauer das Publikum begeisterten. Auf dem Programm standen jedoch nicht nur sportliche Darbietungen, sondern auch Ehrungen für sportliche Leistungen der Leichtathletik Kids und der Sportlerinnen der Sparte Rhönradturnen. Nachdem im letzten Jahr die Ehrungen für langjährige Mitglieder und besondere Verdienste an einem gesonderten Termin verliehen wurden, wird dies in diesem Jahr fortgeführt und der Ehrungsabend mit Rahmenprogramm am kommenden Freitag stattfinden. Dem TSV Undingen ist soziales Engagement über die Vereinsgrenzen hinaus wichtig, daher hatte Jan Herrmann organisiert, dass die Besucher sich an dem Abend als Stammzellspender für die DKMS registrieren lassen konnten. Beworben wurde bei der Jahresabschlussfeier zudem der seit September eingerichtete WhatsApp-Kanal des Vereins. »Wir möchten damit Informationen schneller für die Mitglieder zugänglich machen«, sagte Vöhringer. Der TSV Undingen geht nicht nur in dieser Hinsicht mit der Zeit, sondern auch bezüglich der sportlichen Angebote. Dem unermüdlichen Engagement von Ge-schäftsführerin Christine Schahl ist es zu verdanken, dass der Verein zwischenzeitlich neben dem sportlichen Angeboten der verschiedenen Abteilungen auch Kinder- und Erwachsenensportkurse anbietet.

Nur eines ist hier gleich geblieben: Die Kursteilnahme ist nicht ohne Vereinsmitgliedschaft möglich. »Die Gemeinschaft, das Miteinander und die Vereinsstruktur sind uns wichtig«, fasst Hailfinger die Beweggründe hierfür zusammen. (GEA)