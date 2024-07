In Mägerkingen am See geht’s ab bei Rock- und Blasmusik

Rock- und Blasmusik am See: Am Samstag gab’s Tuba-Hiphop mit Saustoimusi und Fättes Blech. Achtung (Bild rechts): In Warnwesten geht der Lindauer Junggesellenabschied über die Bühne. FOTOS: HÄUSSLER

TROCHTELFINGEN-MÄGERKINGEN. Jede Menge Spaß gab es bei »Rock und Blasmusik am See« des Musikvereins Mägerkingen am Wochenende. Verschiedene Musikgenres, beste Unterhaltung, Aktivitäten und Genuss machten das verlängerte Wochenende zum »Fest für alle«.

Mächtig Spaß hatten alle Gäste, die zwischen den Musikgenres Electro-Dance, Volksmusik und Tuba-Hiphop mal leidenschaftlich abtanzten oder eher genussvoll zuhörten. Beste Unterhaltung für ein heterogenes Publikum schreibt sich der Musikverein Mägerkingen für das schon fast zur Tradition gewordene Fest am Mägerkinger See auf die Fahnen und hat einmal mehr Wort gehalten.

Es gab die perfekte Sommerparty mit DJ Tim Bayer am Freitag, Tuba-Hiphop mit der Saustoimusi und Fättes Blech am Samstag, das große Familienfest am Sonntag mit Darbietungen, Ausstellungen und Mitmachaktionen. Für Montag stehen bei Kaffee und Kuchen Aufführungen der Kindergärten aus Mägerkingen und Hausen und der Grundschule Mägerkingen sowie der als Geheimtipp gehandelte Wurstsalat zum Handwerkervesper auf dem Programm. Trotz Wetterkapriolen und zahllosen Konkurrenzfesten – wer in am See war, hatte seinen Spaß. (GEA)