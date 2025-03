Höhepunkt der Fasnet in Trochtelfingen: Rosenmontagsumzug mit 64 Gruppen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Was für ein Glück hat der Narrenverein Schrei Au: Als wenn es ein Geschenk gewesen wäre zum närrischen Jubiläum – 44 Jahre sind seit Vereinsgründung vergangen – konnten die Trochtelfinger Gruppen und der Elferrat die 64 zum Rosenmontagsumzug angemeldeten Gruppen bei strahlendem Sonnenschein begrüßen. Rundum gelungen, konstatiert Narrenmeister Harald Weihbrecht-Betz. Und strahlt mit der Sonne um die Wette. Der Chef der Trochtelfinger Narren kann sich getrost um die Gäste kümmern und seine Runde im Elferratswagen durch die Straßen drehen.

Auch dieses Jahr hat der Narrenverein wieder einige Motivwagen auf die Piste geschickt, natürlich durfte einige Kritik am politischen Geschehen nicht fehlen, aber auch die lokalen Herausforderungen wurden thematisiert: So unter anderem das Langzeit-Gerüst am Haus am Rathausplatz, das die Ehrengäste – Land- und Bundestagsabgeordnete, ehemalige Elferräte, Bürgermeisterin samt Familie – allesamt als echte »Fischer«-Dynastie angetreten – & Co. auf der prominent davor platzierten Tribüne aber bestens vor herabbröckelnden Fassadenteilen schützte. Nur manchmal prasselten Kamelle auf sie hinunter. Zwar waren schon mal mehr Narrenzünfte mit von der Partie, trotzdem war der Trochtelfinger Rosenmontagsumzug wieder eine Augenweide. (GEA)