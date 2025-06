Gymnasium Münsingen punktet mit Nachhaltigkeit

Das Gymnasium in Münsingen.

STUTTGART/MÜNSINGEN. Am kommenden Freitag, 27. Juni. wird Baden-Württembergs Umweltministerin Thekla Walker Schüler, die als »Umweltprofis von morgen« praktische Projekte und Zukunftsideen in ihren Schulen umgesetzt haben. Sie zeigen Lösungen, bei denen Ökonomie und Ökologie Hand in Hand gehen. Unterstützt wurde das Projekt vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft.

Münsingen war im Wettbewerb erfolgreich, von 17 Projekten wurden drei vom Gymnasium Münsingen umgesetzt und jetzt präsentiert.

- Becka-Beck und Gymnasium Münsingen

Das Ziel der Schüler des Gymnasium Münsingen ist die Erstellung eines Konzeptes für Innovationen die in der Bäckereifiliale der Zukunft umgesetzt werden können. Dabei beziehen sie sich vor allem auf die Speisekarten in der Bäckerei, die schnell verschleißen. Die Schüler möchten ein Konzept für Speisekarten erstellen, welche möglichst langlebig und klimafreundlich sind. Das Konzept wird in Form einer schriftlichen Handreichung umgesetzt.

- Stadt Münsingen und Gymnasium Münsingen

Die Stadtverwaltung Münsingen kooperiert in diesem Jahr mit zwei Gruppen des Gymnasium Münsingen.

Die Schüler der Gruppe 1 arbeiten in ihrem Projekt gemeinsam mit der Stadtverwaltung- und der Touristikinformation Münsingen an der Konzeption eines nachhaltigen Spaziergangs durch das Biosphärengebiet Schwäbische Alb. So sollen Bewohner und Touristen über verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeit aufgeklärt werden. Das Ziel der Junioren ist es, den Spaziergang möglichst interessant für Jung und Alt zu gestalten.

Die Schüler der Gruppe 2 möchten mit ihrem Projekt die Gesundheit der Beschäftigten der Stadt Münsingen nachhaltig fördern. Mit einem Gesundheitstag sollen sie für Gesundheitsthemen sensibilisiert und zum Nach- und Umdenken von ungesunden Verhaltensweisen angeregt werden. Ein weiteres Ziel ist es, dass der Gesundheitstag als Impulsgeber für zukünftige und längerfristige Maßnahmen im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung der Stadt dient.

- Tress-Brüder und Gymnasium Münsingen

Das Projekt der Schülerinnen des Gymnasium Münsingen und den Tress-Brüdern möchte nachhaltigen Konsum fördern und dabei einen Beitrag zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung leisten. Dafür planen die Schülerinnen einen Suppenverkauf an der eigenen Schule, bei dem die Produkte des Unternehmens verkostet werden. Durch die Einnahmen soll ein Suppenautomat finanziert werden, der langfristig Platz in der Schule findet und vegane Bio-Fertiggerichte für alle Schüler zur Verfügung stellt. So können Schüler und Lehrende einfach gesunde und nachhaltige Mahlzeiten konsumieren.

Im Programm »Juniorfirmen auf dem Weg zum nachhaltigen Wirtschaften«, kurz: »Umweltprofis von morgen«, entwickeln Schüler und Schülerinnen Praxisprojekte und Zukunftsideen mit Unternehmen vor Ort. Bereits seit 2008 fördert der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft so unternehmerisches Denken und Handeln unter dem Leitbild nachhaltigen Wirtschaftens. (eg)