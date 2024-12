Gut besuchte Weihnachtsmärkte in Hohenstein und Trochtelfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN/TROCHTELFINGEN. Der Trochtelfinger Christkindlesmarkt inmitten der malerischen Altstadt mit ihren charmanten Fachwerkhäusern wurde am Samstag und Sonntag zum Juwel in der Adventszeit. Trotz nasskaltem Regenwetter versammelten sich hier Einheimische und Besucher, um die festliche Atmosphäre und die gemütliche Stimmung zu genießen.

Die liebevoll dekorierten Stände boten eine Vielzahl an Handwerkskunst, Weihnachtsgeschenken und regionalen Spezialitäten. Das Aroma von frisch gebrannten Mandeln und Glühwein zog sich durch die Straßen und lud zum Verweilen ein. Insbesondere am Abend verwandelte sich der Christkindlesmarkt in ein wunderschönes Lichtermeer. An den liebevoll geschmückten Ständen boten Vereine und Privatpersonen Weihnachtsdekorationen und Basteleien, Kunsthandwerk und Schmuck, leckere Speisen und duftende Köstlichkeiten. Nikolaus und Knecht Ruprecht waren mit prall gefüllten Säcken gern gesehene Gäste und sorgten für glänzende Kinderaugen.

Musikkapellen verbreiteten adventliche Klänge und luden zum Mitsingen ein. Im Lesezelt der Bücherei las Renate Anna Miny bei Kerzenschein Weihnachtsgeschichten vor, während es sich kleine und große Besucher auf Strohballen gemütlich machen konnten. Sie durften für eine halbe Stunde dem Trubel des Marktes entfliehen und in andere Welten eintauchen.Andere Welten im ZeltDer Hohensteiner Weihnachtsmarkt in Ödenwaldstetten, der traditionell rund um das Backhaus und die Scheunenwerkstatt stattfindet, zog am Samstag trotz Regens ebenfalls zahlreiche Besucher an. Insbesondere am Abend verwandelte sich diese Veranstaltung der Gemeinde in ein behagliches Lichtermeer, das die kalte, feuchte Luft mit einem warmen, einladenden Glanz erfüllte.

Die schön dekorierten Stände boten nicht nur ein großes Sortiment an Gehäkeltem, Gestricktem, Gebasteltem und Genähtem, sondern auch eine Vielzahl kulinarischer Spezialitäten der Adventszeit. Wer es süß mochte, war am Stand des Fördervereins der Hohensteinschule mit frisch gebackenen Waffeln und Weihnachtsplätzchen genau richtig, doch auch deftige Speisen waren gefragt. Egal, welche Leckereien man sich in geselliger Runde und zum Glühwein genehmigte, für jeden Gaumen war etwas dabei.

Traditionell begrüßte Bürgermeister Simon Baier die Besucher am Nachmittag mit freundlichen Worten, anschließend eröffnete die Musikschule Hohenstein den Weihnachtsmarkt mit verschiedenen Vorträgen in der Scheunenwerkstatt. Festliche Melodien sorgten dabei für eine besinnliche Stimmung. Es gab Bastelangebote durch den Kindergarten Eglingen und außerdem ein Kinderprogramm vom Magdalena Hospiz. Ein besonderes Highlight war der Besuch des Nikolaus, der musikalisch vom Posaunenchor Ödenwaldstetten und glänzenden Kinderaugen in Empfang genommen wurde.Vorträge in der ScheuneAuch der Gemischte Chor Eglingen trug zur musikalischen Umrahmung bei. Zahlreiche Besucher stimmten zum gemeinsamen Singen mit den Hohensteiner Kindergärten Lieder an, die weihnachtliche Stimmung verbreiteten. Auch wenn es das Wetter in diesem Jahr nicht so gut meinte, die Stimmung blieb auf dem Hohensteiner Weihnachtsmarkt dennoch ungetrübt.

Der Zauber der Vorweihnachtszeit, die Wärme der Begegnungen und die Vielfalt des Angebots luden wieder einmal zum Verweilen ein. (GEA)