GEA-Podium in St. Johann: Dreikampf um den Chefsessel im Rathaus

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. St. Johann hat die Wahl, gleich drei Kandidaten bewerben sich um das Amt des Rathauschefs. Gewählt wird am 12. Februar, die St. Johanner haben also noch ein paar Tage Zeit, sich ein paar Gedanken machen. Heute Abend gab es beim GEA-Wahlpodium reichlich Gelegenheit, sich als Entscheidungsgrundlage einen Eindruck von den Bewerbern zu machen.

GEA-Redakteurin Marion Schrade lieferte Amtsinhaber Florian Bauer und den Herausforderern Sonja Döhler und Alexander Knabe die Steilvorlagen, um mit Sachkenntnis, aber auch Schlagfertigkeit und menschlichen Werten Punkte zu sammeln.

Wo klemmt’s in St. Johann, was kann man besser machen? Bau- und Gewerbegebiete, Gemeindefinanzen, Tourismus, erneuerbare Energien oder die Zukunft der Werkrealschule – die Themen, an denen sich der künftige Rathauschef oder die Rathauschefin profilieren kann sind vielfältig. Was bewegte die zahlreichen Zuhörer in der Würtinger Gemeindehalle, welche Fragen stellten sie? Wie überzeugend antworteten Bauer, Knabe und Döhler auch auf kritische Fragen? Welche Vorstellungen haben sie von der Zukunft der Albgemeinde?

Antworten darauf gibt es morgen auf gea.de. (GEA)