Gammertinger Spieletage am Wochenende

Bei »Catan« geht es seit Jahrzehnten weltweit und millionenfach um Tauschen, Handeln und Bauen. (Archivbild)

GAMMERTINGEN. Am 18. und 19. Oktober verwandelt sich die Laucherttalschule in Gammertingen in ein Paradies für Spielefreunde: Bei den Gammertinger Spieletagen dürfen Groß und Klein gemeinsam würfeln, tüfteln und lachen. Bereits am Freitag ab 18 Uhr lädt der Spieletreff im Café »Fair & mehr« zum Aufwärmen ein.

Am Samstag ab 11 Uhr beginnt das Hauptprogramm in der Laucherttalschule. Tagsüber kommen besonders Kinder und Jugendliche auf ihre Kosten: Von Kinderspielen wie Stone Age Junior und Dragomino über Familienspiele wie Carcassonne und Azul bis hin zu Kennerspielen wie 7 Wonders oder Pandemic – eine riesige Auswahl an Spielen wartet darauf, entdeckt zu werden. Auch das Spiel des Jahres 2025 Bomb Busters kann man kennenlernen. »Erklärbären« kennen die Regeln.

Für alle, die es wettkampforientierter mögen, stehen am Samstag zwei Turniere auf dem Programm: Halli Galli um 11 Uhr und Wizard ab 16.30 Uhr. Dazwischen gibt es um 13.30 Uhr eine gemeinsame Runde des Klassikers Werwolf. Um 20.30 Uhr startet dann das Deduktionsspiel »Blood on the Clocktower« – eine spannende Werwolf-Variante für Erwachsene.

Rekordversuch Catan-Big-Game

Der Sonntag beginnt um 11 Uhr mit einem Binokel-Turnier, bevor um 13.30 Uhr das Catan-Big-Game startet: Viele Teilnehmer spielen gleichzeitig gemeinsam auf einer riesigen Spielfläche. »Den Weltrekord mit über 1.000 Mitspielern werden wir hier nicht knacken, aber 20 Personen wären für den Landkreis Sigmaringen wahrscheinlich auch schon ein lokaler Rekord,« sagt Simon Schutz aus dem Orga-Team lachend.

Gleichzeitig findet in Gammertingen auch der verkaufsoffene Sonntag statt. Die Organisatoren hoffen, dass spielebegeisterte Gäste die Gelegenheit nutzen und auch den örtlichen Geschäften einen Besuch abstatten.

Eigene Spiele sowie Essen und Getränke dürfen gerne mitgebracht werden. (eg)