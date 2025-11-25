Gammertinger Bücherei: Ausleihzahlen steigen

Die Stadtbücherei Gammertingen hat sich mit Rückgabeautomat und Schließfächern, in denen gewünschte Medien deponiert werden, an Corona angepasst.

GAMMERTINGEN. Einen wichtigen Auftrag der öffentlichen Büchereien sieht Gammertingens Bibliothekar Stefan Bihler darin, den Nachwuchs zum Lesen zu bringen und die Lesekompetenz zu fördern, das berichtete er jüngst im Gemeinderat.

Das scheint zu gelingen, die Bücherei im Speth’schen Schloss empfängt seit nunmehr 20 Jahren jede Grundschulklasse einmal im Monat. Jeder Schüler nimmt mindestens ein Buch mit nach Hause und lernt die Bibliothek kennen. Die Klassen der weiterführenden Schulen bekommen Führungen, auch sie wissen also, wie ein analoger Wissensschatz zu heben ist.

Erfolgreiche Jugendarbeit

Die Basisarbeit spiegelt sich auch in der Ausleihe wieder. 49.461 Medien wurden im vergangenen Jahr entliehen und hoffentlich zurückgebracht, davon waren 23.660 Kinder- und Jugendbücher, also knapp die Hälfte. Und wenn man noch die 1.435 mitgenommenen Tonies – Hörspielboxen für Kinder – hinzurechnet, werden die 50 Prozent geknackt. Eine gute Nachricht: Die Zahl der Entleihungen steigt weiter an.

Den Bestand fahren Stefan Bihler, Elke Yousif, Maria Weiß und Anuschka Eberhardt dagegen vorsichtig zurück. Vor allem im Sachbuchbereich zeigt der Trend der Ausleihen schon seit einigen Jahren nach unten, inhaltlich und formal veraltete Werke werden aussortiert. Ähnliches gilt für CDs und DVDs, wahrscheinlich werden in den Haushalten in Zeiten der Streamingdienste die Abspielgeräte knapp.

Auf den Streamingzug ist die Gammertinger Bücherei bereits selbst aufgesprungen, über den Dienst »Filmfriend«, der hochwertige Filme und Dokumentationen – besonders auch für Kinder und Jugendliche – über Bibliotheken für Bibliothekenkunden kostenlos anbietet.

Weiter betrieben wird die Kooperation mit der Winterlinger Bücherei. Die Leseratten haben so eine größere Auswahl und die Büchereien können Schwerpunkte bilden. Wo das Angebot nicht reicht, ist »Onleihe« möglich. (wu)