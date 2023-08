Familientag mit Badespaß: 50 Jahre Terrassenfreibad Münsingen

Das Freibad in Münsingen.

MÜNSINGEN. Vor 50 Jahren wurde das Terrassenfreibad im alten Steinbruch eröffnet. Aus Anlass des Jubiläums lädt die Stadt Münsingen am Mittwoch, 16. August, ab 11 Uhr zu einem bunten Familientag ins Freibad ein, teilt die Stadtverwaltung mit. »Ohne Reden und Canapees wollen wir mit einem bunten Programm mit allen Nutzerinnen und Nutzern der Münsinger Bäder gemeinsam feiern«, so Bürgermeister Mike Münzing.

Beim Bau des Freibads halfen seinerzeit die Bergepanzer des damals noch existierenden Panzerbataillons 304 dabei, Erdhaufen beiseitezuschieben. Davon ist spätestens seit der Generalsanierung in den Jahren 2018/2019 nichts mehr zu sehen. Aus dem ehemaligen »Krötenteich« ist schon lang eine Sport-, Erholungs- und Begegnungsstätte für alle geworden. Durch den Neubau des Hallenbads wird das Ensemble im kommenden Jahr komplettiert. Aber auch im Freibad gibt es immer wieder Neues zu erleben und zu entdecken. So ist in diesem Jahr ein Dino-Skelett im Sandkasten eingezogen und wartet darauf, von kleinen Archäologen ausgegraben zu werden.

Theater mit Clown Ätsch

Am Familientag kommt unter anderem das Wassergroßspielgerät im großen Becken zum Einsatz. Die von der Stadtstiftung zur Sanierung gespendete Wasserspiel-Landschaft bietet kleinen und großen Schwimmern viele Möglichkeiten sich auszuprobieren und ist ein Garant für viel Spaß. Gegen 14 Uhr präsentiert das Theater Ätschagäbele das Stück »Baby-leicht!«. In dem Familienstück (empfohlen ab 4 Jahre) kämpft sich Clown Ätsch durch den Alltag und stellt sich an vielen Stellen die Frage, ob das Leben tatsächlich immer »Baby-leicht« ist.

Die Münsinger Ortsgruppen von DLRG, THW und DRK, die AOK und die Volksbank Münsingen tragen ebenfalls mit unterschiedlichen Angeboten um bunten Familientag bei.

Für das leibliche Wohl wird gesorgt

Für das leibliche Wohl sorgt neben dem Pächter des Kiosks »Robiss« mit Hamburgern, Pommes, Würstchen und breiter Auswahl an Getränken auch der Förderverein der Münsinger Schwimmbäder mit dem traditionellen Kuchenverkauf und dem passenden Kaffee dazu.

INFO Am Familientag gelten die ganz normalen Freibadpreise. Für das Theater fallen keine zusätzlichen Kosten an. Preise und weitere Informationen zum Bad sind auf der Homepage der Stadt Münsingen zu finden. Fragen beantwortet Rebecca Hummel von der Stadtverwaltung. (eg) 07381 182-138 Rebecca.Hummel@muensingen.de https://www.muensingen.de /Baeder

Gleichzeitig macht der Förderverein auf das Spendenschwimmen aufmerksam, das noch bis zum Ende der Sommerferien läuft. Die Teilnehmenden am Familientag können sich von einem Sponsor, der für jede 25-Meter-Bahn den Förderverein mit einer Geldspende unterstützt, zum Schwimmen motivieren lassen.

Als besonderes Highlight können die Freibad-Gäste im Rahmen eines Wettbewerbs einen Luftballon auf die Reise schicken und so die Kunde von den Münsinger Bädern in alle Welt tragen. »Wir sind schon gespannt, wohin der weiteste Luftballon fliegt«, sagt Sandra Bleher, die Vorsitzende des Fördervereins, der auch diesen Wettbewerb veranstaltet. (eg)