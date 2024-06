Fahrzeugschau und Alb-Ausfahrten in St. Johann

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Fahrzeugausstellung, Wertungsausfahrt samt Pokalvergabe und noch so einiges mehr ist am kommenden Wochenende vor und in der Festhalle in St. Johann-Würtingen geboten: Die Oldtimer-Freunde laden am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Juni, zu ihrem 14. Oldtimertreffen ein. Beginn ist am Samstag um 17 Uhr mit gemütlichem Beisammensein und Bewirtung in der Festhalle. Samstags gibt es Wurstsalat, sonntags Oldtimerbraten mit Spätzla und neben den üblichen Festklassikern auch Salate und ein vegetarisches Gericht. Nachmittags gibt’s auch Kaffee und Kuchen.

Strecken rund um St. Johann

Am Sonntagmorgen kann ab 8.30 Uhr bei den Oldtimern in der Festhalle gefrühstückt werden. Um 10 Uhr beginnt die Fahrerbesprechung, bevor gegen 10.30 Uhr die Ausfahrt beginnt. Rollende und chromblitzende Raritäten werden wieder über die Schwäbische Alb knattern. Die lange Strecke führt unter anderem auch über die Grabenstetter- und Hannersteige mit bis zu 15 Prozent Steigung. Ausgenommen sind deshalb Traktoren, besonders schwache Fahrzeuge und Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Auf insgesamt rund 64 Kilometern geht es von Würtingen aus über Ohnastetten, Gächingen, Lonsingen und Upfingen nach Bad Urach und von dort aus in einer Schleife über Seeburg, Hengen und Grabenstetten erneut nach Bad Urach und über Bleichstetten zurück nach Würtingen. Auf dem Marktplatz in Bad Urach wird jedes Fahrzeug vorgestellt, danach folgt eine Wertungsprüfung.

Die kurze Strecke mit 16 Kilometern ist vor allem für Traktoren, schwache Fahrzeuge und solche mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen gedacht. Die kleine Runde führt über Ohnastetten, Gächingen, Lonsingen, Upfingen und Bleichstetten quer durch die Gemeinde-Gemarkung.

Schaufenster in vergangene Zeit

Die Oldtimerfreunde erwarten wieder viele Gäste aus nah und fern, die den Würtinger Festplatz in einen Paradeplatz aus edlem Glanz verwandeln werden. Mit dem Blick auf die teilweise kuriosen Konstruktionen gelingen auch Erinnerungen und Blicke zurück auf vergangene Zeiten und Epochen. Anmeldungen zur Wertungsausfahrt nimmt der Verein per Telefon oder E-Mail entgegen. (em)

07125 2040

ofsjev@t-online.de