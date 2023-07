Fahrbahn-Sanierung in St. Johann: Kreisstraße streckenweise voll gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST JOHANN. Die Belagssanierung an der Kreisstraße 6711 zwischen den St. Johanner Ortsteilen Ohnastetten und Würtingen beginnt am Montag, 10. Juli. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Freitag, 4. August, abgeschlossen sein. Das teilt das Landratsamt mit. In dieser Zeit ist die K6711 vom Ortsende Ohnastetten ab dem Fahrbahnteiler bis zum Anschluss an die Landesstraße 380 in Würtingen voll gesperrt.

Die überörtliche Umleitung erfolgt von Holzelfingen über die L387 und L230 bis Gomadingen und weiter über die L 249 und L 380 nach Würtingen. Von Würtingen nach Holzelfingen wird der Verkehr entgegengesetzt geleitet. Informationen zum ÖPNV können den Aushängen an den Bushaltestellen entnommen werden. Die Fahrbahndeckschicht auf der Kreisstraße wird komplett entfernt. In den Folgetagen werden in der Ortsdurchfahrt Würtingen die Kanal- und Wasserschachtabdeckungen herausgenommen und für den neuen Deckeneinbau vorbereitet. Außerdem werden Schäden in der Tragschicht der K6711 lokalisiert und ebenfalls saniert. Behinderungen während der Bauzeit können nicht ausgeschlossen werden können. Informationen zu den Sperrungen und zur Umleitung gibt es online. (pm)