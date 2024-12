Förderverein sammelt 10.000 Euro fürs neue Münsinger Hallenbad

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Sandra Bleher und Doris Beck vom Bäderförderverein überreichten in der letzten Gemeinderatssitzung des Jahres einen Scheck an Bürgermeister Mike Münzing – wie in jedem Jahr. Diesmal konnte der »kleine, aber tüchtige Verein« über Feste sowie Kaffee- und Kuchenverkauf 10.000 Euro sammeln. Und dies zusätzlich zu dem bereits bei der Eröffnung des neuen Hallenbads im September überreichten Gutschein zur Anschaffung einer Uhr.

»Wir sind stolz auf unser neues Kombibad und freuen uns daran. Dafür können wir dankbar sein«, betonte Sandra Bleher und berichtete davon, dass einige Stammbadegäste nach der Eröffnung sich unzufrieden geäußert hatten, weil sie nicht immer auf eine freie Schwimmbahn treffen. »Es wäre schön, wenn sich Nörgler in ihrem Egoismus zurücknehmen. Einfach Kopf runter und Ellenbogen einfahren.«

Respekt schafft Raum

Bürgermeister Mike Münzing freute sich über die Spende. Das neue Hallenbad sei zu einem lebendigen Bad der Begegnung geworden, auch dank der Unterstützung des Bäderfördervereins. Im alten Hallenbad seien 10.000 Badegäste das gesamte Jahr über gekommen, im neuen Hallenbad konnten seit der Eröffnung Anfang September bereits 17.800 Badegäste gezählt werden.

»Wir wollten ein Bad für alle bauen, nicht für Einzelne. Es kann also schon mal sein, dass es etwas enger zugeht. Das erfordert ein respektvoller Umgang miteinander, denn Respekt schafft Raum«, betonte der Bürgermeister. (GEA)