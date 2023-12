Diese katholischen Gottesdienste gibt's über die Feiertage auf der Alb

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN/ZWIEFALTEN. Der katholische Dekan Hermann Friedl und die katholischen Kirchengemeinden auf der Alb laden alle Generationen und Konfessionen zum Besuch und zur Mitfeier der Gottesdienste im weihnachtlichen Festkreis ein.

Heiligabend: In der Münsinger Kirche Christus König beginnt der Gottesdienst mit einem Krippenspiel um 15 Uhr, zur Christmette wird um 22 Uhr eingeladen. In St. Otmar in Bremelau wird um 15.30 Uhr das Krippenspiel zusammen mit einer festlichen Weihnachtsmesse gefeiert. In Magolsheim beginnt ein ökumenischer Gottesdienst um 16.30 Uhr in der Dorfmitte. In Bichishausen ist um 17 Uhr in der St.-Gallus-Kirche ein festlicher Wortgottesdienst.

In der Seelsorgeeinheit Engstingen-Hohenstein findet das Krippenspiel um 16 Uhr in St. Martin in Engstingen statt, um 21 Uhr gibt es dort eine Christmette. In Oberstetten, Heilig Kreuz, beginnt das Krippenspiel bereits um 15.30 Uhr, Christmette ist um 18.30 Uhr. In St. Wolfgang in Eglingen fängt die Krippenfeier schon um 13.30 Uhr an, die Christmette dann um 18.30 Uhr.

Auf der Zwiefalter Alb beginnen die Krippenfeiern um 15 Uhr in Ehestetten (St. Niklolaus), um 15.30 Uhr in Aichstetten-Tigerfeld (St. Sebastian) und ebenfalls um 15.30 Uhr in Wilsingen, St. Georg. In Hayingen findet um 15 Uhr eine ökumenische Krippenfeier im Naturtheater statt, im Zwiefalter Münster beginnt sie um 16 Uhr und zu gleicher Uhrzeit auch in St. Blasius (Upflamör) sowie auf dem Friedhof in Aichelau. In St. Bernhard (Münzdorf) beginnt um 16 Uhr eine weihnachtliche Wort-Gottes-Feier, in Huldstetten (St. Nikolaus) gibt es um 17 Uhr eine festliche Wort-Gottes-Feier. In der Seelsorgeeinheit Zwiefalter Alb finden die feierlichen Christmetten um 18 Uhr in St. Vitus in Hayingen und um 21 Uhr im Zwiefalter Münster statt.

Weihnachtsfeiertag: Auf der Münsinger Alb wird um 8.30 Uhr die weihnachtliche Festmesse in St. Dionysius in Magolsheim gefeiert. Um 10.30 Uhr beginnt eine weihnachtliche Wortgottesfeier in Christus König (Münsingen), eine Weihnachtsmesse gibt es um 10.30 Uhr in der Bichishausener St.-Gallus-Kirche.

In St. Martin Großengstingen beginnt das Hochamt zur Geburt des Herrn um 9 Uhr, ebenfalls um 9 Uhr in Heilig Kreuz in Oberstetten. In Eglingen (St. Wolfgang) wird um 10.30 Uhr die Festmesse gefeiert. Im Zwiefalter Münster beginnt das Weihnachts-Hochamt um 10.30 Uhr, der Münsterchor wirkt mit. Weitere feierliche Eucharistiefeiern gibt es um 9 Uhr in St. Nikolaus in Ehestetten und zur gleichen Zeit in St. Georg in Wilsingen sowie um 10.30 Uhr in St. Urban in Indelhausen. Eine Wortgottesfeier ist um 10.30 Uhr in St. Vitus in Hayingen und zur gleichen Zeit in Münzdorf (St. Bernhard). Der Festtag der Geburt des Herrn wird mit der feierlichen Weihnachtsvesper um 18 Uhr im Zwiefalter Münster beschlossen.

Zweiter Weihnachtsfeiertag: In Münsingen findet die Eucharistiefeier um 9 Uhr in der Kirche Christus König statt. In Bremelau, St. Otmar, wird um 10.30 Uhr eine Wortgottesfeier gehalten und zur gleichen Zeit in St. Dionysius in Magolsheim. In Großengstingen wird zu einer Wortgottesfeier mit Kindersegnung und Segnung von Johanneswein um 9 Uhr in die katholische Martinskirche eingeladen. Weihnachtliche Eucharistiefeiern gibt es um 10.30 Uhr in Eglingen (St. Wolfgang) und gleichzeitig in Oberstetten (Heilig Kreuz), jeweils mit Kindersegnung und Segnung von Johanneswein.

In der Seelsorgeeinheit Zwiefalter Alb wird das Fest-Hochamt zum zweiten Weihnachtfeiertag um 10.30 Uhr im Zwiefalter Münster gehalten. Das Kirchen-Patrozinium (Gedenktag des Schutzpatrons) wird in Baach bereits um 9 Uhr in der Kapelle St. Stephanus mit der Heiligen Messe gefeiert. Auch in St. Stephanus in Tigerfeld wird das Patrozinium um 10.30 Uhr mit einer Eucharistiefeier begangen. Eine Heilige Messe gibt es um 9 Uhr in Pfronstetten (St. Nikolaus). Weihnachtliche Wort-Gottes-Feiern finden um 9 Uhr statt in Huldstetten, St. Nikolaus, gleichzeitig auch in Upflamör, St. Blasius. Die Wort-Gottes-Feier in St. Nikolaus in Ehestetten beginnt um 10.30 Uhr und wird musikalisch mitgestaltet vom Musikverein Ehestetten. (k)